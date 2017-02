Pastrami Baby (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Sandwiches im 7. Bezirk

Sally hat es vorgemacht, Pastrami Sandwiches regen zu Höhenflügen an. Wie fein, dass man Haubenkoch Robert Haider nun nicht mehr nachdüsen muss, um an solch’ ein kultiges Rind-Brötchen heranzukommen, denn nach dem Food Truck folgt die Sesshaftigkeit mit einem Sandwich-Laden in Neubau.

Sally’s Bestellung

Das Pastrami Sandwich gehört zu New York wohl seit Harry & Sally, als sie kurz vor dem peinlichsten Moment der Filmgeschichte ein ebensolches Brot mit geräuchtertem Rindfleisch zur Seite legte. Spätestens mit dem Pastrami Baby in der Lerchenfelderstraße und der Story eines Haubenkochs, der nun Sandwiches macht, ist der Pastrami-Trend nun auch bei uns angekommen.

Pastrami Baby wird sesshaft

Robert Haider kochte im Zweitbester und bekam bei Skopik&Lohn eine Haube. Dann wollte er nicht mehr und ging auf Weltreise. Die Lust am Kochen ging dabei aber glücklicherweise nicht verloren. Mit frischem Wind im Rücken kehrte er heim und versorgte das Pastrami-hugrige Volk per Food Truck. Und nun ist er verlobt und sesshaft. Gemeinsam mit seiner Partnerin betreibt er also nun auch eine nicht-mobile Variante des Pastrami Baby in Neubau.

Pastrami Sandwich und Fritz Cola

Mit Pastrami aus Berlin von Paul Mogg, Brot aus der Bio-Bäckerei Gragger, Käse von Yumi und Kaffee von Prem haben sich die beiden ein paar feine Kulinarik-Partner an Bord geholt. Der Klassiker wird mit Roggenbrot und Senf serviert. Zwei weitere Pastrami-Varianten werden auch noch angeboten, genauso wie Sandwiches mit Beef Tartare, Seesaibling oder Ratatouille Gemüse. Dazu gibt’s noch wundervolle Salate, außerdem Suppen und natürlich Brownies – eh klar. Getränke nimmt man sich selbst: Leitungswasser zum Beispiel oder einen der Säfte von Bekannten aus dem Waldviertel oder auch Fritz Cola.

Echter Genuss

Und wenn man Robert Haider so sieht, wie er hinter der offenen Theke mit den wunderbaren Fliesen, mit Beanie Mütze am Kopf und Lockerheit fast schon im Beat der lässigen Musik herumwerkt, dann weiß man, er hat sich richtig entschieden! Und wir bekommen wundervolle Sandwiches vom Haubenkoch! Da gibt es nichts vorzutäuschen, Sally!

Mit dem Foodtruck war er schon bekannt, doch nun hat Robert Haider auch einen Laden mit Adresse eröffnet. In Neubau wird das Pastrami Sandwich aus New Yorks Straßen vom ehemaligen Haubenkoch aus dem Skopik&Lohn interpretiert. Drei Pastrami Varianten sind im Angebot, aber auch Sandwisches mit Fisch oder für Vegetarier. Das Ambiente entspricht der Ungezwungenheit der Speisen. And we like it baby!

Pastrami Baby Lerchenfelderstraße 51

1070 Wien

Lerchenfelderstraße 511070 Wien Mo – Fr 11:00 – 22:00 Uhr

