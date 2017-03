paperblanks Notizbücher (c) paperblanks

Notizbuch in romantischem Design

STADTBEKANNT verlost ein Notizbuch von paperblanks mit dem Design “DAPHNIS mini”.

Der bekannte Papierwarenhersteller paperblanks überzeugt seit jeher mit seinen hochwertigen Produkten und natürlich mit den edlen und außergewöhnlichen Designs. Notizbücher, Kalender und auch Fächertaschen und Boxen bestechen durch liebevolle Gestaltung und haben enormes Suchtpotential: Wer einmal angefangen hat, seine Gedanken auf so schönes Papier zu bannen, wird nicht mehr damit aufhören können. paperblanks knüpft in seinen Kollektionen stets an unterschiedlichste Kunstrichtungen und Epochen an und lässt sich von Künstlern aus aller Welt inspirieren.

Jedes Buch, das von paperblanks angefertigt wird, soll dazu beitragen Menschen zum Schreiben zu ermuntern. Sie kümmern sich um alle Details des Herstellungsprozesses. Neben der Verwendung säurefreien Papiers aus dem Holz nachhaltig genutzter Wälder und zu 100% recycelten Buchdeckeln, ist paperblanks um einen minimalen CO2-Ausstoß bemüht.

Teilnahmeschluss ist der 12. April 2017!

paperblanks Notizbuch - DAPHNIS mini Gewinnt ein Notizbuch von paperblanks mit dem Design “DAPHNIS mini". Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Unnützes WienWissen – Gewinnspiel Heute in Wien: 11.3.2017 »