Papeterie im Dritten

Gefaltenes, Bemaltes, Beklebtes oder Bedrucktes – Papier in all seinen Ausprägungen und eine Fülle an Accessoires dazu gibt es in der Papeterie PAPERBIRD. Das kleine feine Geschäft hat ganz schön was zu bieten.

Umfangreicher Minimalismus

Schlicht und einfach schön – so könnte man PAPERBIRD auch beschreiben. Kleine Heftchen und süße Grußkarten mit kecken Aussprüchen liegen stilvoll auf hellen Regalen und sind in ihrer Aufmachung immer kombiniert mit Schreibutensilien, Accessoires oder anderen Kleinigkeiten. Es ist wie ein großes Gesamtkonzept, das den Fokus jedoch immer auf dem Papier behält, denn darum geht es hier: schöne Papierprodukte von kleinen Manufakturen in einem schlichten und eleganten Stil.

Dezente Farben und fulminantes Weiß

Das Geschäft selbst leuchtet in einem hellen Weiß und ist bespickt mit den dezenten Farben der Papierwaren. An der Decke schmücken filigrane Origamivögel den Raum, die auch in Form von Girlanden zum Verkauf stehen. Der Schwerpunkt liegt ganz eindeutig auf minimalistischen Produkten, die Auswahl ist aber sehr umfangreich. Grußkarten, Notizbücher, Geschenkpapier, Blöcke, Stifte, Kalender, Origami-Kreationen, sogar kleine Möbelstücke und Deko-Objekte gibt es. Was auf den Papierprodukten gedruckt wurde, stammt meist von kleinen Labels oder Künstlern und auch deren Art-Prints kann man kaufen. Man sieht also schon – das Geschäft ist klein aber mehr als nur oho!

STADTBEKANNT meint

Teresa Scheicher hat mit ihrer Papeterie PAPERBIRD eine erstaunlich umfangreiche Sammlung an Papierwaren in die Löwengasse geholt. Und trotz großem Angebot wirkt das Geschäft hell und unaufgeregt. Selbstgemachte Origamivögel schweben an der Decke und die Regale sind voll mit Art-Prints, Notizbüchern, Stiften und Schreibwaren. Ein herrlicher Ort für alle, die in Papier verliebt sind.

