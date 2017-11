Osteria Allora Gutschein

Osteria Allora Lokal (c) STADTBEKANNT

Italienisches Lokal am Wallensteinplatz

Ein Stammlokal wie es im Buche steht. Mit Mittagsangebot, Pizza und Italienischem – auf zwei Etagen und mit regelmäßigen Events. Die Osteria Allora ist auch für „Nicht-Brigittenauer“ einen Besuch wert! Wir verlosen einen Konsumationsgutschein im Wert von 50,- Euro!

Osteria Allora

Seit 13 Jahren gibt es die Osteria Allora am Wallensteinplatz in Brigittenau nun schon und man merkt, hier gehen gerne Stammgäste ein und aus. Das Angebot an italienischen Klassikern und traditionellen österreichischen Gerichten bietet sich auch für die Mittagspause sehr gut an. Für 7,90 kann man aus 13 verschiedenen Hauptgerichten, Suppen und Nachspeisen auswählen. Im Sommer bietet sich auch der große Schanigarten für gemütliche Nachmittage oder Abende an. Die Gäste fühlen sich hier sichtlich wohl und wir können nur empfehlen, den Weg nach Brigittenau auf sich zu nehmen um der gemütlichen Osteria Allora einen Besuch abzustatten!

Gewinnen und dinieren!

Für euch gibt es einen Gutschein im Wert von 50,- Euro zu gewinnen. Den könnt ihr dann für Speisen und Getränke eurer Wahl einlösen. Ob Pizza oder Pasta, Mittagsmenü oder Kaffeepause – ihr entscheidet. Mahlzeit und Cheers!

Teilnahmeschluss ist der 16. Dezember 2017!

Osteria Allora Wallensteinplatz 5-6

1200 Wien

