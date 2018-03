Osterfest im Café Plus

Café Plus - Oster Spielespaß (c) Café Plus

Das Bistro in Alterlaa lädt zum österlichen Spielespaß

Wie begeht man am besten einen entspannten Ostersonntag? Indem man das Osterprogramm mit der Familie bereits am Samstag erledigt! Wer dabei in Ruhe einen Kaffee genießen und gleichzeitig seinen Kindern das volle Spiel und Spaß Programm bieten will, der sollte am 31. März im Kaufpark Alterlaa vorbeischauen.

Wenn Pinzenduft in der Luft liegt und die ersten Hasen vorbei hoppeln, ist Ostern nicht mehr weit. Doch gemeinsam mit der Familie zu brunchen und zu jausnen ist nicht nur etwas für die klassischen Osterfeiertage! Wer also schon vor Ostersonntag seine Liebsten um sich scharen will – noch dazu mit lustigem Kinderprogramm – der tut das im Kaufpark Alterlaa!

Ostern vorfeiern

Am 31. März 2018, einen Tag vor Ostersonntag, lädt das Café Plus zum Oster Spielespaß. Hier wartet ein umfangreiches Programm für die ganze Familie! Von 11:00 bis 17:00 Uhr gibt es unterschiedliche Oster-Bastelstationen, Kinderschminken und viele lustige Spiele, bei denen die Teilnehmer tolle Preisen gewinnen können. Und während die Kleinsten fleißig Ostereier bemalen, dürfen es sich große Gäste gemütlich machen, bei Kaffee und Kuchen entspannen und einen Osterplausch halten.

Frühstück oder Nachmittagskaffee

Ob man schon vor 11:00 vorbei kommt und erst noch ein ausgiebiges Frühstück genießt, oder erst zur Nachmittagsjause Zeit kommt – auf der Karte des Café Plus findet man Schmankerl für jede Tageszeit. Besonders die Frappés und deftigen Burger schmecken herrlich. Mit verschiedenen Snacks, Kaffee und Kuchen ist aber auch für den kleinen Hunger bestens gesorgt.

Hasenspaß für alle

Der Oster Spielespaß im Café Plus ist die perfekte Möglichkeit für Klein und Groß, den hasenreichsten Tag im Jahr, in moderner Kaffeehaus Atmosphäre, schon vorab einzuläuten. Wer danach auch den Sonntag ganz gemütlich beginnen will findet Inspiration dazu bei unseren Lokalen für den Osterbrunch.

Alles auf einen Blick:

Was Café Plus Oster Spielspaß

Wann Samstag, 31. März, 11:00-17:00 Uhr

Wo Café Plus – Kaufpark Alterlaa – TOP 7

Café Plus Anton-Baumgartner-Straße 44

1230 Wien Anton-Baumgartner-Straße 441230 Wien

