Osterbrunch im S’PARKS Restaurant

Am Ostersonntag ins Hilton Vienna

Das S’PARKS Restaurant im Hilton Vienna lädt am 1. April zu einem ausgiebigen Ostersonntags-Brunch der Extraklasse. Unter dem Motto „Wiener. Einfach. Gute. Küche“ wird hier so richtig aufgetischt.

Während der Osterhase noch an seiner Karotte knabbert, haben wir schon längst etwas viel Besseres gefunden: Am Ostersonntag wird im S’PARKS Restaurant im Hilton Vienna nämlich ein Osterbrunch der Extraklasse serviert. Direkt am Stadtpark gelegen, bietet die Location außerdem die perfekte Lage für einen ausgedehnten Verdauungsspaziergang nach dem großen Schlemmen.

Kulinarische Highlights

Beim Angebot von Küchenchef Ademir Husagic und seinem Team, weiß man gar nicht, wo man zuerst zugereifen soll: Roastbeef in Pfefferkruste mit Remouladensauce, Osterschinken im Brotteig, Spargelcremesüppchen mit Bärlauchpesto – wer soll sich da entscheiden? Für wen gefüllte Keule vom Osterlamm und Co. noch nicht reichen, der kann alle noch nicht befriedigten Gelüste bei der Live cooking Wok Station oder beim Dessert- & Käsebuffet stillen. Für die kleinen Gäste gibt es sogar ein eigenes Kinderbuffet.

Gemeinsam genießen im S’PARKS Restaurant

Der Ostersonntag bietet die perfekte Gelegenheit mit seinen Liebsten so richtig schön zu schlemmen. Wer das gerne im S’PARKS Restaurant tun möchte, kann sich am 1. April ab 12:00 Uhr für nur 69,- Euro pro Person, nach Herzenslust den Bauch vollschlagen, Getränke inklusive. Eine Reservierung für das Genussspektakel unter sparks.vienna@hilton.com ist unbedingt erforderlich!

Alles auf einen Blick

Easter Brunch at S’PARKS Restaurant

Wann 01.04.2018 ab 12:00 Uhr

Wo S’PARKS Restaurant im Hilton Vienna – Am Stadtpark 1, 1010 Wien

Preis 69,- Euro pro Person inkl. Buffet, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke

Reservierung sparks.vienna@hilton.com

Top-informiert

Sponsored

S’PARKS Restaurant Am Stadtpark 1

1010 Wien

http://www.hiltonhotels.de/oesterreich/hilton-vienna/

Am Stadtpark 11010 Wien Mo – Fr 6:30 – 10:30 Uhr, 12:00 – 15:00 Uhr und 18:00 – 23:00 Uhr

Sa – So 6:30 – 11:00 Uhr, 12:00 – 15:00 Uhr und 15:00 – 23:00 Uhr

sparks.vienna@hilton.com

