Orientalische Gaumenfreuden im Siebensternviertel

Mehr als Falafel, Hummus und Couscous

Wir lieben alle drei! Dass der kulinarische Orient allerdings mehr zu bieten hat, ist kein Geheimnis.

Spätestens beim Besuch eines unserer liebsten orientalischen Lokale im 7. Bezirk stellt man es erneut fest. Ob türkische Shisha, arabischer Kaffee oder marokkanische Tagine … die Vielfalt ist groß(-artig)!

Orientalisches Restaurant Epos

Das Restaurant Epos verspricht alles, vom üppigen Frühstück über eine breite Auswahl an orientalischen Gerichten bis hin zur vollen Getränke-Karte. Das Ambiente ist gemütlich und man spürt den südlichen Einfluss. Wenn man dann also bis 17:00 Uhr mit der Sonne im Gesicht im Lokal sitzt und noch immer einen üppigen Frühstücksteller vor sich hat, kann es schon mal passieren, dass man die Welt um sich vergisst.

The Epos

Siebensterngasse 13/2

1070 Wien

Café Nil

Wir lieben das Café Nil, weil es in seiner Art einzigartig in Wien ist. Man hat fast das Gefühl die Landesgrenzen verlassen zu haben – hier geht es entspannt und unprätentiös zu. Das Ambiente ist sehr gemütlich, hell, entspannt, unaufgeregt und versprüht wirklich orientalischen Flair. Der Name kommt aber übrigens aus einer ganz anderen Ecke. Nämlich aus den Zeiten, wo es in Österreich noch die NIL Zigaretten gab. Genau, danach ist das Café Nil nämlich benannt – und das, obwohl es jetzt ein Nichtraucherlokal ist.

Café Nil

Siebensterngasse 39

1070 Wien

Le Petit Maroc

Eine stilvolle Reise nach Marokko erwartet den Gast im „Le Petit Maroc”. Fast ein bisschen zu bescheiden beschreibt der Name das Lokal, denn es ist zwar klein aber es wird ganz groß aufgetischt. Traditionell wird hier mit der Tagine – dem Kochgeschirr aus Ton – gearbeitet. Aber auch Gegrilltes und verschiedene Couscous Kreationen lassen marokkanisches Flair aufkommen. Preislich liegt das Restaurant im oberen Mittelfeld und das ist auch angemessen. Am besten reserviert man schon vorab einen Tisch, den wie gesagt: groß ist das Lokal nicht.

Le Petit Maroc

Neubaugasse 84

1070 Wien

Café Berfin

Das Café Berfin besticht mit seinem ausgezeichneten Couscous und auch sonst noch mit vielen orientalischen Spezialitäten. Hier kann man zum Beispiel auch türkischen Kaffee bestellen oder sich gemütlich auf Pölstern niederlassen und eine Shisha genießen. Im Sommer bieten sich die kleinen Tische vor dem Lokal an, um in der Sonne zu baden und die Zeit ein bisschen zu vergessen. Wer also nach orientalisch-südländischem Flair sucht, ist hier richtig!

Café Berfin

Siebensterngasse 46

1070 Wien

Maschu Maschu

„The best Falafel in Town” heißt es ganz groß bei Maschu Maschu. Und viele werden zustimmen, denn hier werden wirklich vorzügliche orientalische Spezialitäten aufgetischt. Mittlerweile gibt es das Maschu Maschu nicht nur in der Neubaugasse, sondern auch schon an drei weitere Standorten. Ob nun ein Pita-Falafel (mit unschlagbaren Soßen!) zum Mitnehmen oder einen Falafel-Burger und danach ein Mango Lassi im Lokal – beides ist ein Hochgenuss. Drinnen gibt es sowohl einen Raucher- als auch einen Nichtraucher Bereich und im Sommer werden auch draußen Tische aufgestellt.

Maschu Maschu

Neubaugasse 20

1070 Wien

Café Orient

Das Café Orient hat sich bereits einen Namen gemacht. Und das, obwohl es nicht zu den größten Lokalen in der Neubaugasse gehört. Die Falafel und der arabische Schnaps haben überzeugt. Und nicht nur das. Im Café Orient finden immer wieder Veranstaltungen statt; Künstler haben die Möglichkeit ihre Werke an den Wänden auszustellen. Wer nach würzigen Kaffeevarianten sucht, wird auch hier fündig: Der arabische Kaffee mit Zimt und Kardamon sorgt für Wärme im Gaumen und lässt den Orient im Café Orient lebendig werden.

Café Orient

Neubaugasse 59

1070 Wien

