Orientalisch Essen in Wien

Die orientalische Küche hat einen ganz speziellen Reiz. Viel Gemüse, tausende Gewürze, gold-geheimnisvolles Ambiente – die orientalischen Lokale in Wien versprechen eine Reise in Aladdin’s Wunderland!

MIR

Im Café Restaurant MIR haben sich zwei Brüder einen Traum erfüllt und ein stilvoll-schlichtes Lokal in der Schleifmühlgasse aufgemacht. Mit der Hilfe von Familie und Freunden ist es ihnen gelungen die orientalische Küche, gemischt mit internationalen Spezialitäten auf eine hochwertige Art und Weise auf den Teller zu zaubern. Hervorzuheben ist auch das ausgesprochen freundliche Service. Preislich befindet man sich hier im Mittelfeld – wir finden’s sehr gut!

MIR

Schleifmühlgasse 21

1040 Wien

Restaurant KENT

Das Kent ist prima geeignet für gesellige Runden, hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen sehr angenehme Atmosphäre. Kulinarisch überzeugt man vor allem mit dem exzellenten Frühstück, das zu extrem günstigen Preisen wirklich viel bietet. Aber auch das Buffet zur Mittagszeit verspricht einen vollen Querschnitt der orientalischen Küche. Falafel, Salate, Weinblätter – lasst euch überraschen. Dass es im Kent gut ist, bestätigt auch die Anzahl an Filialen die es mittlerweile gibt. Neben der Zentrale in der Brunnengasse, gibt es auch noch ein Restaurant in der Märzstraße und eines in der Gudrunstraße im 10. Bezirk.

Restaurant KENT

Brunnengasse 67

1160 Wien

Märzstraße 39

1150 Wien

Gurdrunstraße 120

1100 Wien

Orient Occident

Das Lokal selbst ist Naschmarkt-typisch luftig und modern gebaut und eingerichtet, ist ungezwungen und freundlich-charmant, und vor allem in den Sommermonaten, wenn die große Glasfront geöffnet wird und das Lokal mit dem netten Gastgarten verschmilzt, lädt es zum verweilen und Leute beobachten ein. Am Plafond des Innenraums ist originellerweise eine Landkarte aufgemalt, auf der der Weg vom Morgen- ins Abendland eingezeichnet ist. Eine nette Idee, die den Brückenschlag auch visuell erfahrbar macht. Generell muss man an dieser Stelle sagen: Wer auf der Suche nach orientalischen Höhepunkten ist, kann am Naschmarkt auch in anderen Lokalen fündig werden. Zum Beispiel bei Dr. Falafel, Neni oder im An-Do.

Orient Occident

Naschmarkt Stand 671

1060 Wien

Der Wiener Deewan

Der Wiener Deewan ist mittlerweile eine nicht wegzudenkende Institution im Viertel rund um die Uni Wien. Hier bezahlt man, was man glaub konsumiert zu haben. „Give what you like“ sozusagen.Wer nicht glaubt, wie hervorragend ein solches Geschäftsmodell funktionieren kann, sollte dem Deewan einmal einen Besuch abstatten. Nouvelle cuisine wird hier zwar nicht geboten, doch es gibt kaum jemanden, der das freundliche Lokal nicht satt, zufrieden und mit einem Lächeln im Gesicht wieder verlässt! Was nicht nur an der guten und sättigenden bodenständigen pakistanischen Küche liegt, sondern auch an dem sozialen Konzept, der entspannten Atmosphäre und den verspielten Details des Interieurs. Für Veganer und Vegetarier bietet der Deewan ebenfalls ein reiches Sortiment.

Der Wiener Deewan

Liechtensteinstraße 10

1090 Wien

Pars

Wie im Märchen von 1001 Nacht tafelt man im persischen Lokal Pars in der Lerchenfelder Straße auf. Zahlreiche Teppiche schmücken den Boden, farbenfrohe Ornamente, Mosaike und Bilder verwandeln die Wand in ein reiches Bildermeer. Die Namen der persischen Spezialitäten gehen unsereins vielleicht etwas schwer über die Lippen – „Choreschte Bamiyeh“ meint Eintopf mit Okroschoten und Lammfleisch in Tomatensauce, während „Kaschke Bademdjan“ für pürierte, gebratene Melanzani mit Minzöl, Knoblauch und Schafmolke steht. Vielleicht sind die Speisen ungewöhnlich, aber sie schmecken. Und wie!

Pars

Lerchenfelder Straße 148

1080 Wien

Café Berfin

Abgesehen von den kulinarischen Vorzügen des Lokals, besticht es vor allem durch sein orientalisches Flair. Die Einrichtung erinnert an Märchen aus Tausend und einer Nacht. Inmitten von Polsterlandschaften, kann man hier auch gemütlich an seiner Wasserpfeife ziehen. Besonders beliebt ist der Gastgarten vor dem Lokal. Auf eigentlich viel zu kleinen Holzsitzen tummeln sich hier immer sehr viele Gäste. Dieser Bereich ist angeordnet wie die Strandcafés in Istanbul oder Griechenland, nur das eben der Ausblick aufs Meer fehlt.

Café Berfin

Siebensterngasse 46

1070 Wien

Wer sich gerade in Neubau befindet, der wird sich über unsere Liste der Orientalischen Gaumenfreuden im Siebensternviertel besonders freuen!

