On the Road – Filmcasino

Auf Tour mit Wolf Alice

Im Rahmen der Poolinale sind auch im Filmcasino Musikfilme zu sehen. Ein Highlight, vor allem für Fans von Alternative Rock: On the Road (auf Tour mit Wolf Alice) am 23. März 2018! Ihr könnt 1×2 Tickets dafür gewinnen!

Inhalt

Michael Winterbottom (24 Hour Party People) folgt einer Tour der grammy-nominierten britischen Rock Band Wolf Alice (die am 14. Jänner 2018 auch in der Wiener Arena gastiert). Winterbottom zeichnete sowohl die Konzerte der Tour auf, als auch Romantik und Rotuine des Backstage Lebens. On the Road zeigt Freud & Leid des Tour Alltags durch die Augen eines neuen Crew Mitglieds.

Alles auf einen Blick

On the Road (auf Tour mit Wolf Alice)

Fr, 23. März 2018, 22:15 – 00:15 Uhr

Filmcasino

Margaretenstraße 78

1050 Wien

Tickets 9,- Euro

Trailer

Die Tickets werden für euch an der Abendkassa hinterlegt und müssen bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden, sonst werden sie weiterverkauft! Teilnahmeschluss ist der 19. März 2018!

