Offen am Sonntag: Frühstück in Mariahilf

Sonntagsfrühstück im 6. Bezirk

Jeden Tag der Woche ist rund um die Mariahilfer Straße etwas los. Nur am Sonntag, da hat in der größten Shoppingstraße Wiens alles zu. Alles, bis auf ein paar ziemlich coole Frühstückslokale, die wir für euch zusammengesucht haben. Mahlzeit und schönen Sonntag in Mariahilf!

Das Couple in Crime Farangis Firozian und Stan Binar hat im aufstrebenden Mariahilf ein Brunch- und Dinner-Lokal eröffnet und wir haben uns gleich einmal durchgekostet. Das Avocadobrot mit Felzl-Unterlage und Guacamole schmeckte sehr gut, der Pepp kam mit der Garnitur. Eiergerichte, eine Brunch Soup, Brisket Sandwich und hausgebeizter Lachs ergänzen das Angebot. Dazu gibt es übrigens Felix Kaffee mit eigener Röstung sowie terre d’Oc und BarronyS Tee aus Frankreich.

Webgasse 27

Mi – Sa 10:00 – 15:00 Uhr und 18:00 – 22:00 Uhr

So 10:00 – 15:00 Uhr

Wer im Top Kino frühstücken will, kann dies samstags, sonntags und feiertags ab 10:30 Uhr tun. Unter dem Namen Film-Brunch stehen eine Reihe von Frühstücksvariationen auf der Karte. Wer möchte, kann das Frühstück mit einem Kinobesuch verbinden. Neben den Klassikern wie dem Wiener Kleinen Frühstück, gibt es verschiedene Variationen des sogenannten Filmfrühstücks, welche sehr zu empfehlen sind. Aber auch für den kleinen Hunger gibt es z.b. Ham and Eggs.

Rahlgasse 1

Mo – Mi 11:00 – 2:00 Uhr

Do – Sa 11:00 – 4:00 Uhr

So 10:30 – 24:00 Uhr

Es geht eigentlich fast nichts über ein gutes und ausgiebiges Frühstück, besonders dann, wenn draußen die Sonne scheint und die wichtigste Mahlzeit des Tages unter freiem Himmel eingenommen werden kann. Ab 10:00 Uhr kann man im Café Pierre frühstücken; verschiedene Frühstücksvariationen werden hier angeboten. Samstag, Sonntag und Feiertags gibt es hier außerdem ein ausgiebiges Brunchbuffet für 13,90 Euro pro Person!

Windmühlgasse 32 / Ecke Barnabitengasse

Mo – So 10:00 – 22:00 Uhr

Das Frühstücksangebot im Freiraum ist nicht nur beeindruckend umfassend, sondern überzeugt auch geschmacklich. Nicht ohne Grund platzt das Lokal am Wochenende aus allen Nähten – deswegen empfiehlt es sich übrigens, vorab zu reservieren. Zusammengestellt wird das Frühstück hier aus vielen Einzelteilen, die preislich nicht erschrecken. Bestellt man aber genug davon, bekommt man doch wieder eine ziemliche Rechnung zusammen. Trotzdem – das freiraum ist und bleibt einfach eine Frühstücksempfehlung.

Mariahilfer Straße 117

Mo – Sa 8:00 – 2:00 Uhr

So 8:00 – 2:00 Uhr

Das Frühstück wird im Jelinek ganztags angeboten. Die Auswahl ist groß und lässt dabei kaum einen Wunsch offen. So gibt es etwa ein: „Vegetarisches Fit Plus Frühstück“ mit Häferlkaffee, Tee oder Schokolade, zwei verschiedenen Käsesorten, hausgemachter Kräuteraufstrich mit Rohkost, Butter, ein Korngebäck, zwei Scheiben Vollkornbrot und ein Pago Fruchtsaft nach Wahl um 12,- Euro. Natürlich gibt es noch die Klassiker wie ein Wiener Frühstück, Müslivariationen, Eierspeise und für ganz figurbewusste ein Ricotta-Vollkornbrot, wahlweise mit Schnittlauch oder Paradeiser.

Otto Bauer Gasse 5

Mo – So 9:00 – 21:00 Uhr

Das Interieur im Café Drechsler ist eine elegante Mischung aus fancy und traditionell in klarem Design. So manche Elemente erinnern aber dann doch noch an verschnörkeltere Zeiten, so wie zum Beispiel die Schriftzüge aka die Speisekarte an den Wänden. Am Wochenende sind die „Frühstücker“ zu Hause. Auch diesbezüglich gibt es eine lange Tradition im Drechsler. Auf der Speisekarte findet man hier sowohl das traditionelle Wiener Frühstück mit Buttersemmerln, Marmelade und Co in den verschiedensten Abwandlungen, als auch zum Beispiel auch das Naschmarktfrühstück, so wie Eierspeis mit Gebäck und individuelle Erweiterungsmöglichkeiten.

Linke Wienzeile 22 / Girardigasse 1

So – Do 8:00 – 24:00 Uhr

Fr – Sa 8:00 – 2:00 Uhr

Neben einigen kleinen warmen Speisen wie Schinken-Käse-Toast oder Französischem Toast und kulinarischen Fixpunkten wie dem Wiener Schnitzel mit Salat gibt es eine Frühstückskombination, nämlich das Sperl-Frühstück (Kanne Kaffee oder Kakao, 2 Semmeln inkl. Butter + Marmelade ). Wie in fast allen Wiener Kaffeehäusern ist der Preis höher als im Durchschnitt, jedoch ist es durchaus genießbar. Ansonsten bietet die Karte noch Eierspeise, Ham and Eggs, Jam, Honig, … zum selber zusammenstellen.

Gumpendorfer Straße 11

Mo – Sa 7:00 – 23:00 Uhr

So 11:00 – 20:00 Uhr

