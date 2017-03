Offen am Sonntag: Frühstückslokale in der Leopoldstadt

Ullmans (c) STADTBEKANNT Voggenberger

Sonntagsfrühstück im 2. Bezirk

Am Sonntag, da geht es in der Stadt ein bisschen ruhiger zu als sonst. Und nicht nur man selbst schläft meist ein bisschen länger, auch in der Stadt schläft scheinbar alles. Zum Glück gibt’s aber doch noch ein paar Lokale, die sonntags offen haben und uns mit Frühstück verwöhnen!

Café Ansari

Wie jedes gute Frühstück beginnt auch das Frühstück im Café Ansari idealerweise mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Der Kaffee kommt von Fürth und schmeckt hervorragend, den (Schwarz)tee bereitet man hier gekonnt nach georgischer Art im Samowar zu. Weil allerdings ein heißes Getränk allein den Magen nicht füllt, muss auch Feststoffliches her. Zur Auswahl stehen diverse Frühstückskombinationen, aber natürlich darf ein georgisches Frühstück (Adscharisches Khatschapuri, Kirschtomaten-Salat mit Basilikum-Dressing und frischen Kräutern) nicht fehlen. Weiterer Pluspunkt beim Frühstück: Verschiedene Tageszeitungen warten in klassischen Halterungen darauf, gelesen zu werden.

Café Ansari

Praterstraße 15

Mo – Sa 8:00 – 23:30

So 9:00 – 15:00 Uhr

Cafe Little Britain

Neben Pancakes, Porridge, veganem und englischem Frühstück, gibt es hier natürlich auch Frühstück à la Carte. Aber nicht nur Frühstück, auch kleinere Snacks, selbstgemachte Limonade und natürlich Süßspeisen können durchprobiert werden. Zu empfehlen ist außerdem auch die traditionelle englische Tea-Time mit Scones und Sandwiches. Ergänzt wird das leckere Essen mit einem süß-britischen Ambiente mit Sofas, Ohrenbackensessel und Stühlen, die ein ganz eigenes Tea-Room-Ambiente mit romantischen Einflüssen kreieren.

Cafe Little Britain

Engerthstraße 249

Mi – So 9:00 – 18:00

Ullmann’s Zuckerbäckerei

Man sitzt sehr bequem im Ullmann’s, die Inneneinrichtung ist angenehm anzusehen und der Service war makellos. Das Frühstück in der Zuckerbäckerei schmeckt auch und ist preislich absolut legitim. Besonders gut gefallen haben uns außerdem die zwei opulent bestückten Vitrinen. Diese bieten eine Auswahl an sündhaften Torten, frischen Strudeln und einer großen Menge unterschiedlicher Pralinen.

Ullmann’s Zuckerbäckerei

Walcherstraße 11A

Mo – Fr 8:00 – 19:00 Uhr

Sa – So 9:00 – 18:00 Uhr

Library Cafe

„Die Semmeln kommen frisch aus dem Ofen auf den Teller“ war die Begleitinfo bei der Bestellung des Frühstücks im Library Café. (Ofen-)frisch kam es tatsächlich – das Milano Frühstück mit weichem Ei, Salami Milano, Prosciutto, Grana, Olivenpaste, Rucola, Butter, Ciabatta, Mini Kuchen und geschmeckt hat es auch! Dazu ein Müsli mit Früchten und schon startet man mit Elan in den Tag. Aufpassen muss man hier in den Sommermonaten (Juli & August), denn da ist am Wochenende geschlossen!

Library Cafe

Welthandelsplatz 1

Mo – Fr 7:30 – 18:00 Uhr

Sa – So 9:00 – 17:00 Uhr

Schöne Perle

Samstag, Sonntag und Feiertag gibt es in der Schönen Perle ein Frühstück von 10:00 – 13:00 Uhr – eine relativ kurze Zeitspanne, doch das sollte niemanden abhalten herzukommen, denn in der schönen Perle wurde das Frühstück offenbar wirklich zur Chefsache erklärt. Die eigene Frühstückskarte umfasst mehrere Kombinationen, die weit über das klassische „Buttersemmerl mit Ei“ hinausgehen – durchprobieren lohnt sich.

Schöne Perle

Große Pfarrgasse 2

Mo – Fr 12:00 – 24:00 Uhr

Sa – So 10:00 – 24:00 Uhr

Sonntags ist wirklich in jedem Wiener Bezirk was los! Vom 4. bis zum 9. Bezirk haben wir detailiert für euch gesammelt, was ihr sonntags machen könnt. Aber auch offene Geschäfte zum Shoppen und Greißlereien, die am Sonntag offen haben gibt es einige in Wien!

