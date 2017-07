Offen am Sonntag: Frühstücken in Ottakring

CAY Frühstück (c) STADTBEKANNT Nohl

Sonntagsfrühstück im 16. Bezirk

Das gute alte Ottakring. Man muss es einfach lieben. Besonders der Brunnenmarkt und der Yppenplatz stechen als magische Orte der Begegnung heraus. Dass dort auch die Konzentration an hervorragenden und international angehauchten Frühstückslokalen relativ hoch ist, überrascht nicht. Gleich vier unserer sechs Lieblingslokale befinden sich am Yppenplatz.

Café Ritter

Das Café Ritter im 16. steht dem Ritter im 7. um rein gar nichts nach. Ganz im Gegenteil. Wir empfinden die Ottakringer Variante fast sogar als die schönere unter den Rittern. Zum Interieur fallen uns nur folgende zwei Worte ein: Einfach atemberaubend! Die Frühstücksauswahl ist recht klassisch, wie das halt so ist in einem Alt-Wiener Kaffeehaus. Qualität und Service überzeugen aber auf jeden Fall!

Café Ritter

Ottakringer Straße 117

Mo – Sa 8:00 – 24:00 Uhr

So 8:00 – 22:00 Uhr

Café Frida am Yppenplatz

Ganz der mexikanischen Künstlerin mit den dicken Augenbrauen gewidmet, ist das Lokal floral und freundlich. Hier wird von Montag bis Sonntag bunt gemischte Küche aufgetischt und es werden unterschiedlichste Tagesgerichte serviert. Bis 15:00 Uhr können die recht breit aufgestellten Frühstück-Sets bestellt werden. Das Künstlerische zieht sich auch durch die wirklich schön angerichteten Speisen!

Café Frida am Yppenplatz

Payergasse 12/4

Mi – So 9:00 – 24:00 Uhr

Dellago

Hier überzeugen nicht nur die mit viel Liebe zubereiteten Speisen, sondern auch das entspannte Ambiente und das zuvorkommende Servicepersonal. Die Preise sind aufgrund der bevorzugt biologischen Zutaten und der hohen Qualität angemessen. Jeden Samstag, Sonntag und feiertags von 10:00 bis 15:00 Uhr kann hier ausgiebig und gut gebruncht werden. Erwachsene zahlen je 15,90 Euro und Kinder bis 10 Jahre 6,90 Euro.

Dellago

Payergasse 10

So – Do 8:00 – 24:00 Uhr

Fr und Sa 8:00 – 2:00 Uhr

Cafe Club International

Das C.I. besucht man nicht nur zum Frühstücken, sondern auch aus Überzeugung! Es wird von einem gemeinnützigen Verein geführt, der sich um Integration von Zuwanderern kümmert. Außerdem hat es viel dazu beigetragen, den Yppenplatz zu dem zu machen, was er heute ist. Das Sonntagsfrühstück ist von der Auswahl her nicht das aufregendste, die Portionen sind aber groß und lecker!

Cafe Club International

Payergasse 14

Mo – Sa 8:00 – 2:00 Uhr

So 10:00 – 2:00 Uhr

Restaurant Kent

Vor allem an den sonnigen Tagen, wenn man im Gastgarten das Frühstück einnehmen kann, lohnt sich ein Ausflug in das türkische Restaurant mit seinem bunten Publikum. Hier kann man übrigens den ganzen Tag über frühstücken. Wer orientalische Küche mag, wird es hier lieben. Eine große Auswahl bietet für jeden etwas. Es gibt auch ein Frühstücks-Buffet, das samstags, sonntags und feiertags von 8:00 bis 14:00 Uhr geplündert werden kann.

Restaurant Kent

Brunnengasse 67

Mo – Fr 7:00 – 24:00 Uhr

Sa und So 6:00 – 24:00 Uhr

CAY

Das CAY ist das Café am Yppenplatz, welches schon seit immer da gewesen zu sein scheint, so unaufdringlich und dennoch selbstbewusst breitet es sich zwischen altbekannten Lokalen aus. Das Frühstück ist klassisch: es gibt Kaffee, aber auch Cay, den türkischen Tee, es gibt Semmeln, Croissants, sowie Käse, Schinken und Ei. Es ist ungezwungen und entspannt, wie der Aufenthalt auf einer kleinen Insel in einem Urlaubsparadies, das sich Yppenplatz nennt

CAY

Payergasse 12/3

Di – So 9:00 – 23:00 Uhr

Sonntag in Wien

Der Yppenplatz eignet sich übrigens nicht nur hervorragend zum Frühstücken, sondern mit seinen zahlreichen Bars auch perfekt zum Abend ausklingen lassen. Zwischen Frühstück und Abendgetränk kann Ottakring auch durch einen gemütlichen Spaziergang oder eine Besichtigung der wohl wichtigsten Brauerei Wiens genossen werden. Wer mit Trauben mehr anfangen kann als mit Hopfen, auch der kommt im 16. Bezirk nicht zu kurz.

