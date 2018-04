Offen am Sonntag: Frühstücken in Neubau

WIRR Lokal (c) STADTBEKANNT

Morgens im 7. Bezirk

Wenn am Sonntag so gut wie alles schläft oder geschlossen hat, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als Frühstücken zu gehen, aber wohin?

Das stört uns natürlich ganz und gar nicht und nachdem wir uns das Frühstück in Neubau schon einmal angeschaut haben – gibt’s in diesem Artikel gleich nochmal eine üppige Auswahl an Frühstückslokalen für sonntags im 7. Bezirk!

Kulturzentrum Café 7*Stern

Neben den vielen kulturellen Highlights, die das 7*Stern zu dem machen was es ist, darf natürlich in einem Café auch die Kulinarik nicht fehlen. Und in punkto Speisen kann man sich hier wirklich verwöhnen lassen. Besonders das Frühstück, das auch für Langschläfer noch serviert wird, sollte man ausprobieren. Süß, klein, üppig, gesund oder vegan.

Mo – So 9:00 – 2:00 Uhr

WIRR

Auf der Speisekarte stehen eine Reihe von Frühstücksvariationen. Ein Klassiker ist das Wiener Frühstück mit Handsemmerl, Croissant, hausgemachte Marmelade, Butter, Schinken und Käse, weiches Bio-Ei. Aber es sollte für jeden etwas dabei sein: Von der „morning waffle“, die sich aus einer homemade Waffel mit smashed Avocado, Räucherlachs, pochiertem Bio-Ei, Kresse, Creamcheese, Ahornsirup und Heidelbeersmoothie zusammensetzt, bis hin zum „Orient“, homemade Milchreis mit Rosenblüten & Kardamom, Hummus, Granatapfel, Pinjur, Schafskäse & homemade Pitabrot mit Za’atar. Die Küche ist wirklich originell gut, mit viel Liebe zum Detail!

So – Mi 8:00 – 2:00 Uhr

Do – Sa 8:00 – 4:00 Uhr

Health Kitchen

Die richtige Ernährung hilft beim Wohlfühlen, Abnehmen und Gesund sein – und genau das ist das Konzept von Health Kitchen. Ob The BIG Health Kitchen Kombo, Paleo Wrap oder auch Ham & Eggs Bagel zum Frühstück, neben Geschmack und kleiner Kalorienanzahl gehört auch die Schnelligkeit der Zubereitung dazu.

Mo – Sa 9:00 Uhr – 22:00 Uhr

So 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Café Europa

Das Cafe Europa in der Zollergasse schafft es, zu jeder Tageszeit Publikum anzuziehen. Das liegt wohl am Allround-Konzept – von Kaffeehaus, Restaurant und Bar bis hin zur Veranstaltungslocation, das Cafe Europa hat sich definitiv als Klassiker etabliert. Hier kann man täglich ab 9:00 Uhr frühstücken. Zur Auswahl stehen die Klassiker wie das „Kleine oder das Große Frühstück“ aber auch das „Englische Frühstück“ oder das „Müsli Frühstück“. Auch hier ist das Cafe Europa ein Allrounder – für jeden Geschmack findet sich das passende Frühstück.

Mo – So 9:00 – 5:00 Uhr

Figar

Was Frühstück betrifft – das kann man hier bis 16:00 Uhr genießen und das Angebot ist umfangreich und ausgezeichnet! Vom kleinen Croissant Frühstück bis zur ausgiebigen Burger-Mahlzeit ist wirklich für sparsame Frühaufsteher gleichermaßen wie für hungrige Spätsünder etwas dabei. Die Produkte werden hier ausnahmslos frisch geliefert und Tiefkühlware ist ein absolutes Tabu!

Mo – Mi 8:00 – 24:00 Uhr

Do – Fr 8:00 – 2:00 Uhr

Sa 9:00 – 2:00 Uhr

So 9:00 – 24:00 Uhr

Marks

Langschläfer werden das Marks lieben, denn hier gibt es ganztägig Frühstück! Es gibt gut zusammengestellte Frühstücksvariationen, aber auch die Möglichkeit, einzelne Komponenten nach Lust und Laune selbst zusammenzustellen. Um den morgendlichen Hunger zu stillen, werden aber auch Klassiker der heimischen und orientalischen Küche angeboten.

Di – Sa 10:00 – 24:00 Uhr

So 9:30 – 23:00 Uhr

Caffé Latte

Sams-, sonn- und feiertags, von 10:30 bis mindestens 15:00 Uhr, wird man hier mit einem circa vier Meter langen Frühstücks-Buffet erwartet. Es ist reich an kalten Häppchen aller Art und einigen deftigeren warmen Speisen.

Mo – So 8:00 – 24:00 Uhr

Amerling Beisl

Frühstück gibt es im Amerling täglich zwischen 9:00 und 15:00 Uhr, wobei aus verschiedenen Frühstücksvariationen – vom Wiener Frühstück bis zum Oriental Frühstück – gewählt werden kann.

Mo – Sa 12:00 – 24:00 Uhr

So und Feiertag 9:00 – 24:00 Uhr

Sonntag in Wien

Sonntags ist wirklich in jedem Wiener Bezirk was los! Vom 4. bis zum 9. Bezirk haben wir detailiert für euch gesammelt, was ihr sonntags machen könnt. Aber auch offene Geschäfte zum Shoppen und Greißlereien, die am Sonntag offen haben gibt es einige in Wien!

