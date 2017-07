Offen am Sonntag: Frühstücken in Hernals

cafe latte Hernalser Buffet (c) STADTBEKANNT

Sonntagsfrühstück im 17. Bezirk

Der langgezogene Bezirk Hernals bietet zweierlei: Einerseits ruhige Ruheoasen am Stadtrand, wo die Anreise etwas länger bzw. aufwändiger ist und andererseits nette Lokale nahe am Gürtel und somit sehr zentral gelegen. Für die Wahl des perfekten Frühstücklokals wird sicher jeder fündig. Hier unsere Top Five.

Manameierei

Für die sonnigen Tage bietet die Manameierei wirklich alles, was man sich von einem Café erwartet. Ausgezeichnetes Essen, das vor allem mit seiner Qualität punktet und dazu noch eine unglaublich entspannte Atmosphäre mitten im Park. Ein besonderes Highlight sind die Picknickkörbe um 15,- Euro pro Person. So kann man das Frühstück chillig auf der Picknickdecke genießen. Der Weg mit dem Auto aus dem Stadtzentrum dauert nur 30 Minuten und wird sich definitiv auszahlen!

Manammeierei

Exelbergstrasse 32

Mi – So 9:00 – 18:00 Uhr

Caffé Latte

Gleich an der Bezirksgrenze neben der U6 gelegen und deshalb auch für Nicht-Hernalser schnell zu erreichen liegt dieser Brunch-Gigant. Schlicht und elegant eingerichtet wie das Schwesternlokal, bietet dieses Caffé Latte Speis und Trank von gewohnt hoher Qualität. Veganern hilft das bewährte Caffé-Latte-Ampelsystem bei der Auswahl geeigneter Speisen. Gebruncht wird von 11:00 bis 15:00 Uhr. Ein wirklich faires Preis-Leistungs-Verhältnis und ein freundlicher, schneller Service runden das positive Gesamtbild ab.

Caffé Latte

Hernalser Gürtel 43

So – Do 8:00 – 24:00 Uhr

Fr und Sa 8:00 – 1:00 Uhr

Schutzhaus am Predigtstuhl

Das Service in diesem Schutzhaus ist sehr gut. Hier steht Freundlichkeit an oberster Stelle. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb man hier sicher sehr gerne wieder vorbeischaut. Wahnsinnig nett ist übrigens auch, dass jazzige Chill-Out-Musik im Hintergrund gespielt wird. Das Frühstück wird aus biologischen und hochwertigen Zutaten zusammengestellt und kann von 10:00 bis 16:00 Uhr bestellt werden. Ein Ausflug hierher zahlt sich aus!

Schutzhaus am Predigtstuhli

Oberwiedenstraße 34

Di – Fr 11:00 – 23:00 Uhr

Sa und So 10:00 – 23:00 Uhr

Chilai Hernals

Das Chilai hat bereits drei Standorte. In der Hernals-Variante stehen sieben Frühstücks-Sets zur Auswahl, die vor allem aus den Klassikern bestehen. Ein orientalisches und eine englische Variante sind auch dabei. Die Preise sind moderat und die Qualität ist gut. Netterweise wird das Frühstück hier den ganzen Tag bis 23:00 Uhr serviert. Das ultimative Frühstückserlebnis sollte man sich zwar nicht erwarten, aber einen Fahler begeht man mit dem netten kleinen Café sicher auch nicht.

Chilai Hernals

Kindermanngasse 1

Mo – Fr 7:00 – 24:00 Uhr

Sa und So 8:00 – 24:00

Gecko

Das Gecko ist eine tolle Anlaufstelle für eine abwechslungsreiche Karte, gleich ob am Morgen oder am Abend. Die Preise sind sehr moderat, so kostet beispielsweise das Frühstück London, das aus einem großen Teller Porridge und Milchkaffee besteht, nur 4,20 Euro. Pluspunkte gibt es vor allem für die Auswahl, die sehr kunterbunt aber nicht überladen ist, und für die Atmosphäre. Übrigens gibt es im Essensangebot auch immer etwas für Veganer!

Gecko

Oberwiedenstraße 34

Di – Do 11:00 – 23:00 Uhr

Fr 11:00 – 24:00 Uhr

Sa und So 10:00 – 24:00 Uhr



Sonntag in Wien

Im wunderschönen Hernals lässt es sich nicht nur gut frühstücken, sondern auch schön spazieren gehen. Ob an der Hernalser Hauptstraße entlang oder durch den Hernalser Park und den Friedhof, hier gibt es viele schöne Ecken. Auch Sportliche haben es mit dieser Laufstrecke gut im 17. Bezirk. Ihr entspannt euch lieber in einem der zahlreichen Sommerbäder Wiens? Nur zu! Auch hier hat Hernals etwas zu bieten.

