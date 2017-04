Offen am Sonntag: Frühstücken in der Landstraße

Meierei im Stadtpark (c) stadtbekannt.at

Das gibt es im dritten Bezirk zum Sonntagsfrühstück

Wer am ruhigsten Tag der Woche keine Lust hat morgens selbst den Kochlöffel zu schwingen, muss in Wien selten verzagen. Rund um die Landstraße lässt sich der Sonntag auch auswärts mit einem gemütlichen Frühstück beginnen.

Joseph vom Pheinsten – Bäckerei Patisserie Bistro

Dass sich spätestens mit der Eröffnung von „Joseph“ auf der Landstraßer Hauptstraße sowas wie eine neue Brotmeile aufgetan hat, belegt auch der Kultstatus, den „Joseph Brot“ in Wien mittlerweile errungen hat. Köstlichkeiten wie Eggs Benedict, selbstgemixte Smoothies oder Pancakes stehen auf der Frühstückskarte, wo Frisches aus der Bäckerei und Patisserie ebenso nicht fehlen darf. Nomen est Omen — vom Pheinsten.

Joseph – Bäckerei Patisserie Bistro

Landstraßer Hauptstraße 4

Bäckerei & Patisserie: Mo – Fr 7:30 – 21 Uhr, Sa, So und Feiertag 8:00 – 18:00 Uhr

Bistro: Mo – Fr 8:00 – 21:00 Uhr, Sa, So und Feiertag 8:00 – 18:00 Uhr

Ströck Feierabend

Der Name mag zwar auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lassen, allerdings sollte man am Wochenende im Feierabend frühstücken. Smoothie-Bowl, eine Reihe verschiedener Ei-Gerichte und die hauseigenen Spezialitäten wie „Pierres Croissant“ aber auch Ausgefallenes wie die Frühstückssuppe landen hier auf dem Tisch. An der Theke findet man, was wir sonst noch von Ströck kennen, wenn auch in schickerem Ambiente, das trotzdem durch Gemütlichkeit punktet.

Ströck Feierabend

Landstraßer Hauptstraße 82

Mo — Fr 16:00 — 24:00 Uhr

Sa 7:00 — 24:00 Uhr

So 7:00 — 18:00 Uhr

Feiertag 8:00 — 18:00 Uhr

Rochus

Über die After-Work-Cocktails und Mittagsmenüs hinaus kann man im Rochus auch ganz gut frühstücken. Ausgehend von der Basis-Box mit Gebäck, Butter und Aufstrichen können Frühstücker nach Belieben erweitern. Die Komponenten reichen dabei von gegrillter Grapefruit, über Omlette bis hin zu Beef Tatar. Bei Frische und Auswahl der Zutaten ist die Nähe zum Rochusmarkt spürbar und bei Schönwetter heißt es auf alle Fälle draußen sitzen und die Sonntagsruhe auf der Landstraßer Hauptstraße genießen.

Rochus

Landstraßer Hauptstraße 55-57

So – Mi 8:00 – 2:00 Uhr

Do – Sa 8:00 – 3:00 Uhr

Menta

Ein Highlight am Radetzkyplatz ist definitiv das Verweilen im Gastgarten des Café Menta. Das südländische Flair und der mediterrane Einfluss bei der Auswahl auf der Speisekarte schwingen auch bei den Frühstücksoptionen mit. Türkische Eierspeise (Menemen), Hummus, Walnuss-Melanzani-Paprika Aufstrich oder selbstgebackenes Weißbrot machen darauf Lust, sich einmal quer durch die Frühstückskarte zu kosten.

Cafè Menta

Radetzkyplatz 4

Mo – So 8:30 – 24:00 Uhr

Meierei Stadtpark

Wer das Sonntagsfrühstück besonders zelebrieren möchte, ist im Stadtpark gut aufgehoben. Das Frühstücken in der Meierei hat zwar seinen stolzen Preis, allerdings wird man hier nicht mit Null-Acht-Fünfzehn-Kreationen abgespeist. Bei einer Auswahl vom Meierei-Frühstück, bei dem unter anderem warmer Milchrahmstrudel mit Holunderröster aufgetischt wird, bis zum steirischen Saiblings Tatar, dürften wohl die verschiedensten Geschmäcker zufriedengestellt werden.

Meierei Stadtparkt

Am Heumarkt 2A / im Stadtpark

Mo – Fr 8:00 – 23:00 Uhr

Sa und So 9:00 – 19:00 Uhr

Cafe Haller

Abseits der hippen Frühstücksbuden findet man beim Frühstück im Cafe Haller auch noch Wiener Kaffeehaustradition. Den ganzen Tag werden hier verschiedenste Frühstücksvariationen bestehend aus Klassikern wie Milchkaffee, weiches Ei oder Schnittlauchbrot, aber auch Schmankerl wie Lachsfrühstück oder Ham & Eggs serviert. Beliebt zu sein scheint das bei Studenten genauso wie bei der älteren Generation. Im Haller kommen alle zusammen.

Cafe Haller

Landstraßer Hauptstraße 103

Mo – Sa 7:00 – 23:00 Uhr

So 8:00 – 23:00 Uhr

Hotel Daniel Bakery

Hotelfrühstück klingt ja immer erst ein wenig nach trockenem Kipferl und zu hart gekochten Eiern. Wer dieser Meinung ist, sollte sich in der Daniel Bakery vom Gegenteil überzeugen lassen. Am Wochenende kostet das Schlemmen am All-you-can-eat-Frühstücksbuffet zwar stolze 21 Euro, aber hungrig oder enttäuscht geht hier wohl keiner nachhause. Direkt am Buffet darf man sich das Ei so wünschen, wie man es essen möchte. Daneben gibt es vom Schinken bis zum Kuchen alles, was zum Frühstück nicht fehlen sollte.

Bakery im Hotel Daniel

Landstraßer Gürtel 5

Mo – Sa 7:00 – 23:00 Uhr

So 8:00 – 23:00 Uhr

Sonntag in Wien

Genug gefrühstückt? Dann gibt es noch viele andere Dinge, die Wien am Sonntag zur belebten Event-Stadt machen. Wo man darüber hinaus auch noch Einkaufen kann, haben wir ebenso zusammengefasst wie die Lokale, die für das Sonntasgfrühstück in der Leopoldstadt, am Alsergrund oder am Neubau geöffnet haben.

