Offen am Sonntag: Frühstück in Margareten

Sonntagsfrühstück im 5. Bezirk

Sonntagmorgen, der Kühlschrank ist leer und der Magen grummelt? Spätestens dann ist es Zeit für den Beschluss, sich dieses Mal auswärts ein Frühstück zu genehmigen. Deswegen widmen wir uns den dazu passenden Lokalen im fünften Bezirk, wo für unterschiedlichste Geschmäcker etwas zu finden ist.

Cuadro

Das Schlossquadrat ist eine der Ecken in Wien, die man immer wieder gerne besucht. Praktisch für Schlafmützen ist, dass dort bis 16:00 Uhr gefrühstückt werden kann. Das Angebot ist groß und reicht vom selbstgemachten Gugelhupf bis zum karibischen Müsli.

Schlossgasse 21

Mo – Fr 8:00 – 24:00 Uhr

Sa und So 9:00 – 23:00 Uhr

Tanzen Anders

Lassen wir uns also auf das Spektakel ein, tanzen wir ein bisschen anders, drehen wir an der Uhr herum und frühstücken wir Toasts, essen Kuchen zu Mittag und trinken zwischendurch Datteltee. Das sympathische Duo Xu und David belohnt den Mut mit einem ausgezeichneten Esserlebnis im „Tanzen Anders“ in Margareten. Wen das noch nicht begeistert, der sollte sich zumindest einmal die Marimos anschauen kommen!

Ziegelofengasse 29

Mi – Fr 8:00 – 18:00 Uhr

Sa – So 9:00 – 17:00 Uhr

Gregors Konditorei

Gregors Konditorei in der Schönbrunner Straße ist anders als die meisten Konditoreien. Der Innenraum erstrahl in modernem Glanz. Helle Fließen, dunkle Stühle und handgemachtes Porzellangeschirr aus der Porzellanmanufaktur feinedinge* passen perfekt ins Bild. Gemischt mit einem vorzüglichen Frühstück und noch vorzüglicheren Kuchen und Torten können wir euch nur empfehlen mal vorbeizuschauen!

Schönbrunner Straße 42

Di – Sa 16:00 — 19:30 Uhr

So und Feiertags 10:00 — 18:00 Uhr

Café Rüdigerhof

Wer den Rüdigerhof nur wegen seines verlorenen und wundersam wieder aufgetauchten Deko-Pinguins kennt, sollte sich auf alle Fälle mal seinem Speisenangebot widmen. Als eines der „echten“ Wiener Kaffeehäuser ohne Touristenglanz, hat er auch eine passende Frühstückskarte vorzuzeigen. Mit ein bisschen Glück, kann man sich das Kipferl bei Schönwetter draußen genehmigen.

Hamburgerstraße 20

Mo – So 9:00 – 2:00 Uhr

Budapest Bistro

Klein aber fein präsentiert sich das Bistro mit ungarischem Charme, unweit der Margaretenstraße. Zeit lassen kann man sich hier den ganzen Sonntag. Wer will denn schon hetzten, wo man hier mit ungarischen Spezialitäten wie Körözött doch so schön Fernweh bekommt und die Urlaubsstimmung nicht auf sich warten lässt?

Pilgramgasse 10

Mo – Fr 7:00 – 18:00 Uhr

Sa – So 8:00 – 16:00 Uhr

Sonntag in Wien

Wer für das Sonntagsfrühstück auch gerne mal über die Grenzen von Margareten hinaus wandeln möchte, schaut am besten auf die Wieden, in den dritten Bezirk oder auf den Alsergrund. Aber nicht nur offene Frühstückslokale hat Wien am Sonntag zu bieten? Unsere Empfehlungen zum heutigen Tag gibt es hier.

