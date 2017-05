Offen am Sonntag: Frühstück auf der Wieden

Goldegg Frühstück (c) stadtbekannt.at

Sonntagsfrühstück im 4. Bezirk

Es ist wieder einmal Zeit für ein Sonntagsfrühstück. Diesmal in Wiens wunderbaren 4. Bezirk, der sich in Sachen Frühstück wirklich von seiner besten Seite zeigt. Ob Wiener Traditionskaffeehaus oder hipper Neuling – in Wieden findet ihr bestimmt das Passende für euch!

Heuer am Karlsplatz

Das Heuer ist vor allem dann schön, wenn die Sonne scheint, denn dann sitzt man draußen auf der großen Terrasse und genießt das Treiben am Karlsplatz. Meisten schallt von drinnen coole Musik heraus und schon kann man easy vom Frühstück den Cocktailabend übergehen. Frühstück gibt es am Wochenende und an Feiertagen bis 16:00 Uhr – da wirds dann gleich nochmal leichter.

Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2

Mo – Fr 11:30 – 2:00 Uhr

Sa, So und Feiertage 10:00 – 2:00 Uhr

Cafe Goldegg

Ein Wiener Kaffeehaus mit grün bezogenen Sitzbänken und Billiardtischen. Zeitungen aller Art und eine Kuchenvitrine sind ebenso anwesend, versteht sich. Gefrühstück wird hier auch traditionell. Bei den Frühstückskombinationen ist jeweils auch ein Heißgetränk inkludiert, was wir nur gutheißen können. Da gibt es ein Wiener Frühstück inklusive Kaffee um 5,90 beispielsweise. Aber auch Ei im Glas kann man sich dazubestellen, wenn man es noch wienerischer haben möchte.

Cafe Goldegg

Argentinierstraße 49

Mo – Fr 8:00 – 20:00 Uhr

Sa 9:00 – 20:00 Uhr

So 9:00 – 19:00 Uhr

15 süße Minuten

Das 15 süße Minuten hat mittlerweile schon zwei Standorte: der süße Imbiss in der Weypringergasse 21 und das Café in der Favoritenstraße 45. Dort gibt es auch täglich wechselnde Mittagsmenüs. Zum Frühstück kann man sich das kleine (Semmel und Marmelade) oder das große (Semmel und Schinken, Käse) mit verschiedensten Eigerichten kombinieren, vielleicht auch noch Waffeln dazubestellen oder gleich auf Pierogi umsteigen. Mahlzeit!

15 süße Minuten

Favoritenstraße 45

1040 Wien

Mo – So 8:00 – 22:00 Uhr

The Point of Sale

Das mit dem Frühstück wird hier wirklich ernst genommen. Unter der Woche gibt es die wichtigste Mahlzeit des Tages bis 15:00 Uhr und am Wochende: da konzentriert man sich bis 17:00 Uhr sogar voll und ganz darauf und es werden keine anderen Speisen angeboten. Was außerdem gut zu wissen ist: Das Point of Sale liefert sogar!! Frühstück direkt ans Bett gibt’s, wenn man im Onlineshop bestellt.

The Point of Sale

Schleifmühlgasse 12

Mo – So 8:00 – 22:30 Uhr

The Breakfast Club

Hier kann man nicht reservieren und das Lokal in der Schleifmühlgasse ist auch nicht sonderlich groß. Das bedeuted also: früh aufstehen für Porridge und Toast! Die Karte (und das Sortiment) gibts in Deutsch und Englisch und natürlich stehen hier die Frühstücksfreuden im Mittelpunkt. Das kann man ganz offensichtlich am Namen aber auch an den Öffnungszeiten erkennen. Auf jeden Fall können wir es hier nur empfehlen!

The Breakfast Club

Schleifmühlgasse 12-14

Mo, Mi – Fr 8:00 – 14:00 Uhr

Sa – So 8:00 – 15:00 Uhr

Radlager

Das hippe Café in der Operngasse hat sich auf schnittige Rennräder spezialisiert, die an allen möglichen Stellen zu sehen sind und nebenbei gibt es auch noch ganz tollen italienischen Kaffee. Passalaqua gibt’s nämlich nicht an so vielen Orten in Wien. Zum Frühstücken kann man hier unter der Woche nur Kleinigkeiten einnehmen, aber am Sonntag, da wird dafür umso üppiger aufgetischt. Ab 11:00 Uhr steht ein reichhaltiges Brunchbuffet zur Verfügung – immer nur so lange, bis alles aufgegessen ist!

Radlager

Mo – Mi 8:00 – 22:00 Uhr

Do – Fr 8:00 – 0:00 Uhr

Sa 10:00 – 0:00 Uhr

So 10:00 – 18:00 Uhr

Noch mehr am Sonntag

Das war natürlich noch lange nicht alles, was man am Sonntag in Wieden erleben kann. Frühstück gibt es außerdem auch in Neubau, in der Leopoldstadt, in der Landstraße und in Mariahilf zu Hauf. Wer sonntags nicht frühstücken will, sondern lieber einkaufen geht, dem sei es auch vergönnt – der Sonntag in Wien ist unerschöpflich abwechslungsreich!

