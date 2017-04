Offen am Sonntag: Frühstück am Alsergrund

Cafe Le Marche Tresen (c) STADTBEKANNT

Sonntagsfrühstück im 9. Bezirk

Der Alsergrund ist nur ein Grund mehr um die nächste Folge unserer Sonntags-Frühstücks-Tipps mit euch zu teilen! Wir wissen, wo man im 9. Bezirk auch sonntags zu seinem Croisssant kommt und wünschen euch jetzt schonmal viel Spaß beim Frühstücksgenuss.

Café Le Marché

Das kleine Café le Marché befindet sich direkt neben dem Café Francais in der Währinger Straße und reiht sich somit optimal in das Konglomerat an guten Kaffeehäusern in Uni-Nähe ein. Der Frankreich-Bezug ist sowohl im Namen als auch im Angebot erkennbar. Vom Croissant zum frischen Ciabatta findet man den ganzen Tag lang etwas zum Gustieren.

Café Le Marché

Währinger Straße 6-8/Top 4

Mo – Fr 8:00 – 22:00 Uhr

Sa 8:30 – 22:00 Uhr

So 8:30 – 17:00 Uhr

Liechtensteinstraße 42

Angeboten werden sowohl Komplett-Frühstückssets als auch ergänzende Speisen wie etwa Ham & Eggs, Kräuteraufstrich, Lachs mit Dillsenfsauce oder Apfelsaft-Porridge mit gerösteten Nüssen. Das Service ist zuvorkommend und äußerst bemüht – sogar die Semmel bekommt man bereits aufgeschnitten.

Liechtensteinstraße 42

Liechtensteinstraße 42

Mo – Fr 8:00 – 24:00 Uhr

Sa 10:00 – 24:00 Uhr

So 10:00 – 23:00 Uhr

Café Stein

Das Café Stein ist ein Klassiker in Uni-Nähe. Hier kann man sowohl unten als auch oben einen Platz finden (Plätze gibt es hier nämlich viele!) und sich dann durch die Karte kosten. Diese ist mit witzigen Titeln versehen. Da gibt es dann Eigerichte unter „Klassiker vom Landei für Städter“ oder unter „Schanell“ ein Mini-Frühstück mit Espresso, Kipferl und (!) Rosenwasser. Cool, oder? Gefrühstück wird hier übrigens am Sonntag ab 9:00 Uhr!

Café Stein

Währinger Straße 6-8

Mo – Sa 8:00 – 1:00 Uhr

So 9:00 – 1:00 Uhr

Porzellan

Die Frühstückskarte im Porzellan ist übersichtlich, aber bietet alles, was das müde und hungrige Herz begehrt. Das „Kleine“ und „Große Erwachen“ sind quasi Variationen des Wiener Frühstücks. Neben anderen Variationen wie dem Porzellan Frühstück gibt es noch verschiedene Extras wie Rührei zum selbst kombinieren.

Porzellan

Servitengasse 2

Mo – Fr 10:00 – 24:00 Uhr

Sa – So 9:00 – 24:00 Uhr

Café Berg

Im Café Berg kann man ausgezeichnet Frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Kaffeetrinken & am Abend Wein trinken, ein wahrer Allrounder also. Das Frühstück: Bei 7,- Euro beginnt das Wiener Frühstück, um 24,- Euro gibt es eine Frühstücksplatte für zwei, die keinen Wunsch auslässt. Durchschnittlich ist das Frühstück hier etwas teurer als in anderen Lokalen, dafür ist es aber ausgezeichnet.

Café Berg

Bergasse 8

Di – Fr 10:00 – 21:00 Uhr

Sa – So 10:00 – 15:00 Uhr

Weltcafé

Das English Breakfast ist als klassisches Fry-up-Breakfast mit Eiern, Bohnen und Würstchen wohl das beste Katerfrühstück der Stadt. Orientalisch frühstückt sich mit Oliven, Humus, und Pitabrot, und das indonesische Frühstück sind köstliche Fruchtpalatschinken mit Joghurt. Tortillachips und eine Gemüse-Eierspeise erwarten euch beim mexikanischen Frühstück, und wem das zu ausgefallen ist, für den gibt es mit dem Fit Frühstück auch das klassische Angebot mit Müsli mit Gebäck mit Marmeladen und Honig.

Weltcafé

Schwarzspanierstraße 15

Mo – Fr 8:30 – 24:00 Uhr

Sa – So 9:00 – 24:00 Uhr

Café Weimar

Ein Wiener Original darf in unserer Auflistung natürlich keinesfalls fehlen. Und wo könnte man im 9. Bezirk sonst hingehen als ins Weimar. Das Theatercafé überzeugt mit klassischem Charme und einer ebenso klassischen Frühstücksauswahl. Wer also am Abend noch vorhat ins Volkstheater gleich in der Nähe zu gehen, der darf getrost sitzen bleiben und den ganzen Tag lang Brioche und Melange zu sich nehmen. Mahlzeit!

Café Weimar

Währinger Straße 68

Mo – Sa 7:30 – 24:00 Uhr

So 9:00 – 24:00 Uhr

Sonntags in Wien

Der Sonntag hat einfach unendlich viel zu bieten. Hauptsächlich bietet sich der Sonntag zum Frühstücken an. Zum Beispiel in Neubau, in Mariahilf oder in der Leopoldstadt. Aber natürlich kann man sonntags auch Shoppen gehen oder den Wocheneinkauf erledigen. Tobt euch aus!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wiener Rathausmann soll weiblich werden Heute in Wien: 2.4.2017 »