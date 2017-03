NOMA – Der Film inklusive Weinverkostung

NOMA (c) NOMA / polyfilm

Weinverkostung und Filmvergnügen im Filmcasino

Noma – Der Film ist eine Reise durch das einzigartige kulinarische Universum von René Redzepi, dessen Kopenhagener Restaurant Noma in den letzten Jahren vier Mal zum besten der Welt gekürt wurde. Die Österreich-Premiere findet am Mittwoch, den 22. März im Filmcasino statt. Ihr könnt 3×2 Tickets gewinnen!

Inhalt

Wenn wir Kochen als Sprache verstehen und die Zutaten eines Gerichts als die Worte, die sie formen, dann ist René Redzepi einer ihrer größten Poeten. In Mazedonien geboren und als kleiner Bub mit seiner Familie nach Dänemark gekommen, hat er in den letzten Jahren die gastronomische Welt revolutioniert. Mit seinem Konzept von „Zeit und Ort“ (saisonale Produkte und regionale Zutaten) hat Redzepi, der anfangs für seine Ideen verspottet wurde, eine neue nordische Küche ins Leben gerufen und einen Trend begonnen, der heute international gefeiert wird.

Regisseur Deschamps zeichnet in NOMA – MY PERFECT STORM das Portrait eines Küchenchefs, der sich auf der Suche nach neuen Aromen und Zubereitungsformen ständig neu erfindet, der sein Team akribisch führt und mit ungewöhnlichen Mitteln motiviert, und der auf dem Höhepunkt seines Erfolgs alle Regeln über Bord wirft und alles wieder auf Anfang setzt. Und er zeigt den Menschen René Redzepi, der sich mit seiner sympathischen Art, mit seiner Leidenschaft, seiner Kreativität und seinem genialen Talent gegen alle Widerstände durchgesetzt und sich aus dem Nichts an die Weltspitze gekocht hat.

Alles zum Film

NOMA

Pierre Deschamps | UK 2015 | 99 Min | OmU

Mit: René Redzepi, Claus Meyer, Ferran Adriá, Paul Cunningham, Andrea Petrini, Hanne Redzepi, Ali Rami Redzepi, dem Team des Noma u.v.m.

Österreich-Premiere am Mi 22. März 2017, 20:15 Uhr im Filmcasino Wien, Anschließend Wein & Brot

Trailer & Filmwebsite www.noma-derfilm.de

Kinostart in Österreich: 24. März

Veranstaltungsdetails

NOMA – Der Film mit anschließender Weinverkostung

Mittwoch, 22. März 2017, 20:15 Uhr

Eintritt 9,- Euro

Reservierung www.filmcasino.at , Kassa@Filmcasino.at, 01-587 90 62

In Kooperation mit Falstaff , Slow Food Wien und BIORAMA

Vinophil begleitet wird die Premieren-Vorführung von den beiden Spitzenwinzern Weingut Bernhard Ott mit dem Gemischten Satz 2016 und Weingut Fred Loimer mit dem Pinot Noir Gumpoldskirchen 2013.

Teilnahmeschluss ist der 16. März 2017!

NOMA - Filmpremiere & Weinverkostung Gewinnt 3x2 Tickets für die Filmpremiere von NOMA im Filmcasino am 22. März mit anschließender Weinverkostung! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Filmcasino Wien Margaretenstraße 78

1050 Wien

http://www.filmcasino.at Margaretenstraße 781050 Wien

Weitere Artikel

« Craftmühle