Newsletter Special – Fleming’s Hotel

(c) Chris De Bode - Save the Children - Alfred Fried Photography Award

Gratis Welcome Drink im Fleming’s Hotel

STADTBEKANNT Newsletter-Abonnenten profitieren! Und zwar mit zahlreichen Angeboten und Extra-Specials. Diesmal präsentieren wir euch die Vorteile für das Fleming’s Selection Hotel Wien-City.

Was gibt’s?

Für alle STADTBEKANNT Newsletter-Abonnenten gibt es ab sofort einen gratis Fleming’s Secco als Welcome Drink (ein Getränk pro Person) im Fleming’s Selection Hotel Wien-City. Dort wurde Ende März die Ausstellung I Have a Dream von Chris De Bode eröffnet. Bei einem Besuch der Ausstellung erhält jeder Newsletter Abonnent einen gratis Welcome Drink in der Hotelbar.

Wie geht’s?

Einfach beim Besuch in der Ausstellung euer Handy zücken und herzeigen, dass ihr STADTBEKANNT-Abonnenten seid. Öffnet den letzten Newsletter in eurem Posteingang, zeigt ihn dem Personal im Fleming’s Selection Hotel Wien-City und schon bekommt ihr euren Welcome Drink! Der Rabatt ist nur einmalig pro Person (pro Newsletter-Abonnent) gültig! Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann meldet euch ganz einfach hier an:

