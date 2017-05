Sommerlokale am Donaukanal

Donaukanal Adria Wien (c) STADTBEKANNT

Unsere Lieblingslokale am Donaukanal

Da man in der heißen Jahreszeit immer lieber in der Nähe vom Wasser weilt, haben wir eine Liste unserer Lieblingslokale am Donaukanal für euch zusammengestellt. Hier kommen weder Hungrige noch Durstige zu kurz.

It’s all about the meat baby

Gleich in der Nähe des Badeschiffs, befindet sich der Donaukanal-Klassiker It’s all about the meat baby. Hier ist der Name definitiv Programm und die Speisekarte verspricht reichlich Fleischhaltiges. Natürlich auch Cocktails und sonstige Sommergetränke. Wer einen Platz haben möchte, der kommt am besten gleich, wenn aufgesperrt wird und zwar um 17:00 Uhr. Mahlzeit!

It’s all about the meat baby

Donaukanallände

1010 Wien

Adria Wien

Die Beach Bar Adria Wien lockt mit sandigem Urlaubsfeeling, luftiger Terrasse, sonnigem Glashaus zum Relaxen, Kaffee trinken und zu coolen Events. Nicht nur die Donau als Meer-Alternative, sondern auch gelegentliche Jazz-Nachmittage, Konzerte und Podiumsdiskussionen machen das Adria Wien zu einem Hotspot. Essenstechnisch wird man hier außerdem von der Mamamon Thai Kitchen wunderbar ergänzt. Authentisch asiatisch und authentisch adriatisch – Wien von der besten Seite sozusagen!

Adria Wien

Obere Donaustraße 97-99/3/3

1020 Wien

Figar macht Urlaub

Figar macht Urlaub bietet einem fast alles was das Herz begehrt: Gute Musik, gegrilltes Essen am Wasser und Public Viewing. Da muss nur noch das Wetter passen. Das Figar macht Urlaub liegt direkt am Donaukanal und hat in den Sommermonaten täglich ab 12:00 Uhr geöffnet. Die Bar begeistert nicht nur durch die tolle Lage und den schönen Ausblick auf den Donaukanal, sondern auch durch seine köstlichen Speisen. Nachmittags kann man hier total entspannt den Tag ausklingen lassen und den Sonnenuntergang genießen.

Figar macht Urlaub

Donaukanal (Obere Donaustraße 78)

1020 Wien

Sunset Donaukanal

Dort wo vorher der City Beach angesiedelt war, findet man jetzt das Sunset am Donaukanal. Das Angebot ist ähnlich wie in den anderen Donaukanal-Lokalen: Sommergetränke, Liegestühle, ein bisschen Sand und ganz viel Sonne! Gegenüber, auf der anderen Seite des Donaukanals befindet sich das Motto am Fluss und man kann den Genießern am anderen Ufer regelrecht zuwinken. Und auch für hungrige Besucher gibt es hier Wraps, Salate oder Hot Dogs! Offen hat man hier übrigens zwischen 11:00 und 23:00 Uhr.

Sunset Donaukanal

gegenüber vom Schwedenplatz

1020 Wien

Strandbar Herrmann

Von der Straße aus betrachtet, dominiert noch der urbane Ausblick auf die am Donaukanal gelegenen Hochhausfronten. Doch kaum hat man die Füße in den Sand und den Kopf dem Sternenhimmel entgegengestreckt, ist das vergessen. Das perfekte Postkartenmotiv – von dieser rührt übrigens auch der Name des Parks auf dem sich die Strandbar befindet. Dank des Klagenfurter Professors Emanuel Herrmann durfte die Donaumonarchie ab 1869 offiziell „Correspondenzkarten“ versenden. Burger, Pasta und bei passendem Wetter auch Grillgut, sind die herrmannschen Begleiter für den perfekten Sonnenuntergang. So ausgestattet lässt es sich entspannt den DJ-Klängen lauschen, während die Kinder die Sandspielzeugkiste plündern.

Strandbar Herrmann

Herrmannpark

1030 Wien

Tel Aviv Beach

Das Tel Aviv Beach ist mittlerweile zum Hot Spot geworden und begeistert jung und alt. Der perfekte Ort um sein After-Work Bier zu genießen und nebenbei gute elektronische Musik zu hören. Die Getränke können entweder im Liegestuhl oder am Tisch eingenommen werden und die Füße streckt man am besten gemütlich in den Sand. Besonderes Plus: Am Abend kann man hier einen der schönsten Sonnenuntergänge Wiens beiwohnen.

Tel Aviv Beach

Höhe Obere Donaustrasse 65

1020 Wien

Mehr Wasser

Die Auswahl an Lokalen am Wasser ist in Wien recht groß. Und auch am Donaukanal selbst gibt es zu viele, um sie in einen Artikel zu packen. Deswegen gibt es einen extra Beitrag zu den Lokalen am Donaukanal, die auch ganzjährig geöffnet haben – und trotzdem Urlaubsfeeling aufkommen lassen.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Café Restaurant Depot Einzigartig in Wien »