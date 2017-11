Nägele & Strubell am Graben (c) Nägele & Strubell

Wiener Hof-Parfumerie seit 1880

Zu Kaiserin Elisabeths Zeiten schlossen sich zwei Kaufmänner zusammen und gründeten Nägele & Strubell. Bis heute wird hier Wellness für den Körper verkauft und pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es -20% Rabatt auf alle Düfte!

Ein Fixplatz am Graben

Am 15. Oktober 1880 eröffneten August Nägele und Moritz Richard Strubell ihr Geschäft für Parfumerie- und Drogeriewaren am Graben 27. Damals noch unter dem Namen „Genfer Kreuz“ wurden sie bald zu kaiserlich-königlichen Haus- und Hoflieferanten. Kaiserin Sisi, Herzogin Pallfy und alles, was Rang und Namen hatte kaufte am Graben seine Cremes, Puder und Mundwasser. Heute gibt es unter der Geschäftsführung von Dr. Marion Faber und Georg Oelschlägel schon 12 Nägele & Strubell Filialen in ganz Österreich. Die Stammfiliale am Graben ist und bleibt jedoch das Original!

Modernes Angebot

So stolz man auf diese Geschichte auch ist, der Innenraum des Shops lässt kaum vermuten, dass hier eine über 200 Jahre alte Tradition in der Luft liegt. Ein heller Boden, lichtüberflutete Regale und eine breite Auswahl an Düften, Cremen und Pflegeprodukten erfüllen den Raum. Marken von A wie Atelier Cologne bis Z wie Zarkoperfume lassen sich finden. Bekannte Vertreter wie YSL, Tom Ford oder Clinique sind natürlich auch dabei. Neben der Parfumerie am Graben, gibt es in Wien noch vier weitere Nägele & Strubell Filialen!

Workshops und Service

Nägele & Strubell hat aber nicht nur ein sagenhaftes Sortiment, sondern die Mitarbeiter und Visagisten dort können auch gekonnt beraten. Im Rahmen von Make-Up Workshops lernen die Teilnehmer etwa alles zum perfekten Make-Up für ihren Haut- und Gesichtstyp. Für 75,- Euro erfährt man dann alles über unterschiedlichste Produkte. Toll ist auch, dass 50,- Euro dieser Gebühr sofort für den Kauf von Produkten im Shop verwendet werden kann. Aber auch eine Hautanalyse steht am Programm oder ein Schmink-Service für besondere Anlässe ist buchbar.

Rabatte!

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit gibt es in den Nägele & Strubell Shops einen Rabatt von -20% auf Düfte. Diese Ermäßigung kann in allen 12 Nägele & Strubell Parfumerien eingelöst werden und gilt bis zum 30. Dezember 2017!

