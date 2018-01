Nägele & Strubell – Gutschein

Nägele & Strubell am Graben (c) Nägele & Strubell

Parfumerie mit Geschichte

Seit 1880 findet man alles für die Schönheit in der Parfumerie Nägele & Strubell am Graben. Damit auch ihr euch gepflegt fühlen könnt wie schon einst der Wiener Adel, verlost STADTBEKANNT einen 50,- Geschenkgutschein der traditionsreichen Parfumerie.

Gewinnt einen 50,- Euro Parfumerie-Gutschein

Am 15. Oktober 1880 eröffneten August Nägele und Moritz Richard Strubell ihr Geschäft für Parfumerie- und Drogeriewaren am Graben 27. Bis heute kauft alles, was Rang und Namen hat hier Cremes, Puder und Duftwässerchen. Denn das traditionsreiche Geschäft wurde schon bald nach seiner Gründung zum kaiserlich-königlichem Haus- und Hoflieferanten und überzeugt bis heute durch sein erlesenes Sortiment. 12 Nägele & Strubell Filialen gibt es mittlerweile in ganz Österreich, 5 davon allein in Wien. Die Stammfiliale am Graben ist und bleibt jedoch das Original!Damit auch ihr in den Genuss eines Verwöhnprogramms für Kaiser und Könige kommen könnt, verlost STADTBEKANNT einen Gutschein im Wert von 50,- Euro für Nägele & Strubbell.

Teilnahmeschluss ist der 25. Februar!

