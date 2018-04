Muttertag bei Demmer

Muttertag Teestunde (c) Demmers Teehaus

Teegenüsse für Mama

Eigentlich sollten wir unsere Mamas ja nicht nur einmal im Jahr ehren, sondern jeden Tag! Schließlich haben wir ihnen ziemlich viel zu verdanken 🙂 Damit ihr euch für den Muttertag schon jetzt vorbereiten könnt, hat Demmer ein paar Specials vorbereitet!

Mama ist die Beste!

Denn womit könnte sich Mama besser entspannen als mit einem guten Tee? Im Demmers-Sortiment mischen sich zum Frühling einige neue Sorten, die die Frische der Natur perfekt einfangen. Hagebutten- und Hibiskusblüten-Duft erwartet euch zum Beispiel mit der Mischung Frühlingsbote. Und wer ganz konkret für die Mutter einkauft, für den gibt es den Mama ist die Beste Tee mit Apfelstücken und Orangenschalen!

Verwöhnprogramm für Mama

Und weil unsere Mamas eben die Besten sind, wollen wir ihnen auch nur das Beste gönnen. Neben den Geschenken, die man eben so kauft, ist das schönste Geschenk immer noch: gemeinsame Zeit verbringen! Und zwar inklusive Verwöhnprogramm für Mama. Deckt den Tisch schön (zum Beispiel mit der Limited Edition Teekanne!), bereitet einen Kuchen vor und holt die ganze Familie zusammen. Im Mittelpunkt steht am Muttertag eure Mama. Im Demmers Teeblog findet ihr viele Tipps für einen perfekt gedeckten Tisch zum Muttertag!

Tea Time!

Wenn ihr euren Tisch schön gedeckt habt, dann verwöhnt eure Mutter mit Scones und Kuchen, mit selbstgemachter Tee-Quiche und mit Tee-Sandwiches. Lasst den Frühling hochleben und eure Mama mit dazu! Die klassische Tea Time kann man perfekt nutzen, um wieder einmal ausgiebig zu plaudern, in den Tag zu leben und den Frühling einziehen zu lassen.

Geschenke Online kaufen

So, das war’s jetzt aber mit den Tea Time – Muttertags-Tipps! Nur eines wollen wir noch sagen: fangt lieber jetzt schon an, den Tag vorzubereiten – eure Mama hat es sich verdient! Für die passenden Geschenke könnt ihr jederzeit Online stöbern oder in einem Demmers Shop vorbeischaun!

