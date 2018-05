Muttertag 2018

Blumen Rosen (c) STADTBEKANNT

Tipps für den Muttertag in Wien

Ja, wir sollten unsere Mütter nicht nur an einem Tag im Jahr hochleben lassen. Dennoch ist der Muttertag eine nette Geste, die uns daran erinnert. Also macht eurer Mama eine Freude – wir haben auch ein paar richtig gute Tipps für euch gesammelt!



Geschenke für Mama

Egal, ob einem in der letzten Minute einfällt, dass man noch kein Geschenk besorgt hat oder zumindest schon ein paar Tage vor dem 13. Mai ins Grübeln kommt – die Möglichkeiten Mama glücklich zu machen sind vielseitig. Was bei der Wahl eines guten Geschenkes hilft, ist auf jeden Fall über die No-Gos Bescheid zu wissen. Also werft zur Sicherheit schnell noch einen Blick auf unsere Top 5 der schlimmsten Muttertagsgeschenke.

Frühstücken am Muttertag

Der Start in den Muttertag ist von hoher Wichtigkeit. Schon hier könnt ihr beweisen, dass ihr euch wirklich etwas überlegt habt. Ob nun Frühstück ans Bett, großer Muttertagsbrunch mit Sekt und Tamtam oder lieber ein typisches Café für Mütter mit Kleinkindern – Frühstück gibt’s in Wien an vielen Orten.

Frühstück ans Bett Muttertagsfrühstück von Hausbrot.at

Frühstück mit Kind für junge Mütter Dschungel Wien Café

Muttertags-Brunch Wunderkammer Muttertagsbrunch oder Brunch im Lusthaus

Sonntägliche Frühstücksorte Offene Frühstückslokale am Sonntag

Draußen Frühstücken Frühstücken im Park oder Frühstück im Grünen

Wohin am Muttertag

Wie schön, dass wir den Tag der Mütter im im Wonnemonat Mai begehen. Wenn das Wetter passt, kann man den Tag wunderbar mit einem Ausflug ins Grüne verbinden. Und selbst, wenn der Wettergott es nicht gut meint, finden sich immer ein paar andere Möglichkeiten, wie man den Tag zu einem besonderen machen kann.

Hoch hinaus Ein Ausflug zu einem von Wiens schönsten Aussichtspunkten

Ausflüge zu Wasser Wien per Boot

Genießen wie ein Profi am alljährlichen Genuss Festival im Stadtpark

Schlechtwetterprogramm Wiens SchokoMuseum oder Tipps bei Regenwetter

Tagestipps Heute in Wien

Abendessen mit Mama

Ein ereignisreicher Tag macht hungrig und für alle, die ihre Mutter lieber zum Abendessen nett ausführen, haben wir unserer besten Lokalvorschläge zusammengetragen. Sushi, Fleisch, oder Vegetarisch? Es sollte für alle Gelüste etwas mit dabei sein.

Fleischig Gute Steaks im ersten Bezirk, zum Beispiel im Frank’s oder Maredo

Schick und Ausgefallen geht es zum Beispiel im Mercado zu

Traditionell und sehr gut wird bei Steinthal kredenzt

Wienerisch Traditionelle Küche erwartet Mama beim Bierwirt

STADTBEKANNT wünscht euch und euren Müttern einen schönen und einzigartigen Muttertag!

