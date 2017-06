(c) Mjam

STADTBEKANNT verlost 3 Gutscheine im Wert von 20,- Euro, damit ihr auch zu Hause Mjam genießen könnt.

Österreich schlemmt sich satt

Rund 1.100 Restaurants in 120 Städten machen mit: Sie sind auf der Bestellplattform mjam.at und über die Mjam-App erreichbar, präsentieren ihre Menüs und liefern Essen zu immer mehr hungrigen Österreichern. Im Gründungsjahr 2008 traf Mjam den Zeitgeist: Essen online bestellen war zu dieser Zeit bereits stark im Kommen – und Mjam zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bis heute wächst der Markt weiter stark und Mjam ist weiterhin mitten drin in einem Markt, der den Zeitgeist trifft.

In Wien bieten mehr als 600 Restaurants ihre Dienste auf Mjam an. Aber nicht nur in den Städten, auch auf dem Land boomt die schnelle Essensbestellung per Internet. Ob man nach Feierabend keine Lust mehr hat, ein aufwändiges Menü zu kochen, spontan Besuch von Freunde bekommt oder ein romantisches Dinner in den eigenen vier Wänden auch ohne Kochkünste genießen möchte: Mit Mjam wählt man einfach ein Restaurant seiner Wahl aus, klickt sich durch das Menü und kann sich bis zur Lieferung entspannt zurücklehnen.

Gesundes Fast Food

Das gelingt Mjam auch, weil sie Trends erkennen und ihren Usern genau das Essen bieten, was sie suchen. So bommen derzeit asiatische Speisen, allen voran die thailändische Küche. Auch veganes Essen ist ein Bestseller. Generell geht der Trend in Österreich zu gesunder, frischer Küche; Mjam trägt dem etwa mit seiner Kategorie „Healthy Fast Food“ Rechnung.



Teilnahmeschluss ist der 30. Juli 2017

Mjam Gutscheine Habt Ihr auch Lust, die beste Restaurants von Mjam in Wien zu probieren? STADTBEKANNT verlost 3 Gutscheine im Wert von 20,- Euro, damit ihr auch zu Hause Mjam genießen könnt. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

