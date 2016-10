Minimal Kinderboutique Kleider (c) STADTBEKANNT

Stil, Spaß und Komfort für die Kleinen

Die Kindermode bei Minimal vereint Hochwertigkeit, Stil und angenehmes Tragegefühl. Ganz nebenbei gibt es hier auch zahlreiche originelle Accessoires, die das Kindsein schöner machen!

2010 eröffnete Hanna Reischl ihre kleine, liebenswerte Kinderboutique in der Westbahnstraße 3, mitten im siebten Bezirk. Aus der Pioniertat von damals ist inzwischen ein bekannter und vielgeliebter Shop geworden, wo ansprechend-kindgerechtes Design, ökologisches Bewusstsein und die Liebe zu schönen, kreativen Dingen zu einem außergewöhnlichen Ganzen zusammenfließen.

Im Sortiment: Alltagstaugliche, bequeme Kleidung für Kinder von 0-10 Jahren, Wohnaccessoires wie Bettwäsche, Babyshampoo, rutschfeste Hauspatschen, Rubbel-Tattoos, wunderschön illustrierte Kinderbücher, Spielsachen und vieles mehr. Kein Wunder, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene Minimal Wien immer wieder einen Besuch abstatten – und das nicht nur, weil sie einem Kind ein nettes Geschenk machen wollen.

Bei der Auswahl der Labels für ihr Geschäft achtet Inhaberin Hanna Reischl stets darauf, dass hochwertige und nachhaltige Materialien zum Einsatz kommen. Nicht umsonst stammt der Großteil der Stücke aus europäischer Produktion; einige Kleidungsstücke sind darüber hinaus sogar Bio-zertifiziert. Unter anderem im Angebot vertreten sind Stücke von dem spanischen Label Bobo Choses, dem dänischen Label Popupshop und dem Wiener Designlabel Awareness & Consciousness. Letzeres zaubert übrigens wunderhübsche handgefärbte Baby-Bodys im Batik-Look – und jeder ist ein Unikat.

Feine Stoffe, reiche Farben

Was dem Besucher sofort ins Auge sticht, ist nicht nur die hohe Qualität der Stoffe, sondern auch der Farbenreichtum: Sämtliche Töne des Farbspektrums sind hier in Form von Pullovern, Leiberln, Hosen und Hauben vertreten – von kräftigem Dunkelrot über gedeckte Laubfarben bis hin zu winterlichem Blassgrün, warmem Beige oder kühlem Himmelblau. Neben den zahlreichen einfarbigen Stücken gibt es bei Minimal auch originell gemusterte Schätze zu entdecken. Was man vergeblich sucht: Erwachsenenschnitte, pinke Paillettenkleidchen und Barbie-Chic für Töchter, deren Eltern sich eine kleine Prinzessin wünschen, oder kratzig-schwitzige Synthetikfasern. Zum Glück. Denn Kinder verdienen Stil und Bequemlichkeit – genau wie wir Erwachsenen!

Mehr als bloß Gewand …

Wie bereits erwähnt gibt es bei Minimal nicht nur Gewand, sondern auch allerlei andere schöne Dinge, mit denen man dem lieben Nachwuchs und auch sich selbst eine Freude machen kann. Zum Beispiel wäre da eine Spieluhr, die unschuldig und lieblich die Star Wars Melodie wiedergibt. Oder eine Familie aus kleinen, treuherzig dreinschauenden Keramik-Geistern von Studio Arhoj. Oder putzige Sommer-Sandalen in diversen Farben von Salt Water. Oder der „In the Woods“-Adventkalender von Fabelab mit 24 kleinen, wiederbefüllbaren Säckchen, die sich zu Tier-Stofffiguren umstülpen lassen.

STADTBEKANNT meint

Insidern im Bereich Mode und Geschenke für Kinder wird Minimal vielleicht schon ein Begriff sein. Wer den kleinen, heimelig-liebenswerten Shop noch nicht kennt, sollte dieses Defizit schleunigst aufholen. Vor allem Kinder, Eltern und alle, die Kinder im Freundes- und Bekanntenkreis beschenken wollen, sind bei Minimal an der richtigen Adresse. Dank der originellen Wohnaccessoires ist Minimal aber für alle einen Besuch wert, die Kreativität, unbeschwerte Lebensfreude und Ästhetik zu schätzen wissen!

Minimal Westbahnstraße 3

1070 Wien

http://www.minimalwien.at/

Westbahnstraße 31070 Wien Di-Fr 11:00-18:00 Uhr

Sa 11:00-15:00 Uhr

