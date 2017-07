Theke Taquieralosmexikas Josefstadt (c) STADTBEKANNT Zohmann

Südliches Flair in der ganzen Stadt

Mexiko ist zwar weit weg, aber doch wieder ganz nah! In Wien gibt es nämlich zahlreiche mexikanische Ableger, vom Einrichtungsshop bis zum Feinkostladen. Wir gehen Salsa tanzen, trinken Tequila und suchen das mexikanische Wien!

Mexiko-Shops in Wien

Beginnen wir mit dem Einfachsten: Wo kann man sich Mexiko für zu Hause kaufen? Wer auf der Suche nach Lebensmitteln, speziellen Alkoholika oder Süßigkeiten aus Mexiko ist, der wird in der Casa Mexiko in der Siebensterngasse ganz bestimmt fündig. Für Möbel und Einrichtungsgegenstände, empfehlen wir das Mexiko 4 U, das auch mit einem Online Shop ausgestattet ist!

Casa Mexiko

Siebensterngasse 16a, 1070 Wien

Mexiko 4 U

Lerchenfelder Straße 63, 1080 Wien

Spanischkurse in Wien

Spanisch lernen wollen Viele, das heißt es gibt auch genügend Angebote für Spanischkurse in Wien. Wie immer natürlich am Sprachenzentrum der Uni Wien, aber auch einige private Anbieter stehen zur Auswahl. Und wer einfach nur spanische Bücher lesen will, der schaut zur Bibliothek Juan Gelman.

elmatiz – private Spanischlehrer

Lateinamerika Institut Wien – Sprachkurse, Tipps, Veranstaltungsankündigungen

Instituto Cervantes – größte Spanisch-Lehr-Institution, mit regelmäßigen Kursen

Hispanismo – Nachhilfe für Schüler, Einzelunterricht, Kurse

Bibliothek Juan Gelman – Schwarzenbergplatz 2, 1010 Wien

Kulinarik und Cocktails

Was isst man in Mexiko? Na, Nachos, Burritos und dazu eine ganze Menge Tequila! Unten findet ihr unsere liebsten mexikanischen Restaurants in Wien!

Taqueria Los Mexikas

Lange Gasse 12, 1080 Wien

Kulin

Siebensterngasse 14, 1070 Wien

Mercado

Stubenring 18, 1010 Wien

Santos

Favoritenstraße 4-6, 1040 Wien

Max & Benito

Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Mariahilfer Straße 4, 1070 Wien

Grätzltipps

Auch, wenn man einfach so durch die Stadt wandert kann man Mexiko in Wien entdecken. Logisch ist dabei der Weg zur Mexikanischen Botschaft in der Renngasse, aber auch der Mexikoplatz ist ein Besuch wert. Was auch nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass ein Habsburger einmal Mexikanischer Kaiser war: Kaiser Maximilian I von Mexiko. Tja, Wien und Mexiko ist wohl doch sehr verbunden …

Mexikanische Kultur und Tanz

Konzerte von mexikanischen Künstlern oder generell lateinamerikanische Musik oder Kulturveranstaltunegn sind in Wien eigentlich oft zu finden. Besonders zu empfehlen ist die Veranstaltungsseite der CulturaLatina. Wer gerne lateinamerikanische tanzt, der sollte im Danzón vorbeischauen oder

CulturaLatina

Website für Lateinamerikanische & Österreichische Kultur

Danzón

Johannesgasse 3, 1010 Wien

Südliches Flair in Wien

Nicht nur Mexiko ist in Wien vertreten, auch Italien in Wien findet man überall! Wer generell auf Spanisch steht, den werden auch die Tapas Lokale Wiens interessieren. Arrrriba!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 13.7.17