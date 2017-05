MAST Weinbistro

MAST Tisch Brot Speck (c) STADTBEKANNT

Gourmet im 9. Bezirk

Steve Breitzke und Matthias Pitra haben in der Porzellangasse einen Tempel für Weinliebhaber eröffnet. Ganz nebenbei haben sie aber auch kulinarisch ziemlich was zu bieten. Wir waren im MAST!

Das Sommelier-Duo

Die beiden Köpfe hinter dem seit Mai 2017 neuen Lokal in der Porzellangasse, das sind sind der Deutsche Steve Breitzke und der Oberösterreicher Matthias Pitra. Sie beide haben zuvor im Loft (Sofitel) gearbeitet und waren für die Weinauswahl verantwortlich. Aus der gemeinsamen Leidenschaft und dem Traum eines eigenen Lokals wurde schließlich das MAST, dessen Name sich aus den Vornamen der Inhaber zusammensetzt.

Das Wesentliche

Kein Firlefanz und kein Tamtam – aber dafür mit Qualität. Dieser Anspruch zieht sich im MAST durch – vom Angebot bis zum Interieur. Man merkt schnell: alles was hier auf der Karte steht, wurde sorgfältig ausgewählt. Aber bleiben wir vorerst bei den Looks. Das Geschirr mutet nordisch an, die Gläser kommen aus der Wiener Glasmanufaktur MARKTHOMAS und der Innenraum ist schick aber doch mit Schmäh gestaltet.

Bar – Bistro – Tapas

Zum Sitzen kommt man bei MAST entweder im kleinen Schanigarten, hinten im größten Bereich des Lokals oder aber vorne im Eingangsbereich an den Bartischen. Und dann erstmal die Karte mustern. Kleine Speisen, man könnte schon fast sagen Tapas, zu relativ saftigen Preisen tummeln sich da. Gebratene Melanzani, Spargel, Speck – am besten man bestellt von allem ein Teller und teilt sich die Jause gemeinschafltlich. Eine STADTBEKANNT Empfehlung ist das Öfferl-Brot mit Butter – einfach himmlisch!

Weinwelt

Zum Schluss sei noch das Wichtigste erwähnt – der Wein! Dieser wird von den beiden Sommeliers natürlich höchstpersönlich ausgewählt und neben kleinen österreichischen Winzern, sind auch unterschiedlichste Schaumwein-Vertreter mit im Sortiment. Serviert werden die Weine dann auch glasweise, versteht sich. Neben Wein gibt es aber auch diverse hausgemachte Limonaden oder Craft Biere.

STADTBEKANNT meint

Das MAST Weinbistro in der Porzellangasse mischt seit Mai 2017 die Wiener Weinwelt auf. Hier werden Liebhaber des feinen Tropfens und Kulinariker mit Qualitäts-Anspruch auf ihre Kosten kommen, denn die hier angebotenen Gerichte sind merklich hochwertig. Geöffnet hat das MAST von Mittwoch bis Sonntag und speziell für einen gemütlichen Abendausklang können wir einen Besuch nur empfehlen!

STADTBEKANNT

MAST Weinbistro



