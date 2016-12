market 111 (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Stand am Meidlinger Markt im 12. Bezirk

Es braucht keine Gluten-Unverträglichkeit, um ein Frühstück im market 111 mit frisch gebackenem Kastanienbrot und buntem Treiben des Meidlinger Markts genießen zu können! Nur die Öffnungszeiten sollte man sich vorher ansehen!

Diagnose: Zöliakie

Wenn das eigene Kind an Zöliakie leidet, dann hat das einen ganz schön großen Einfluss auf den Familienalltag – vor allem, weil die Krankheit in einer Zeit diagnostiziert wurde, bevor das Wort „glutenfrei“ in aller Munde war. Ab da hieß es bei Familie Ulreich also zum Beispiel drei Mal in der Woche frisches Brot backen. Als es dann eines Tages darum ging, was mit dem Marktstand Nummer 111 von Irene Ulreichs Mann in Meidling geschehen sollte, meinte sie kurzerhand, „Na bevor da ein Getränkeautomat reinkommt, stell ich mich lieber selber hin und backe dort Brot“.

Glutenfrei shoppen, glutenfrei frühstücken

Aus den beiden Nöten – die Krankheit der Tochter und die leerstehende Immobilie – wurde also eine Tugend namens market 111. Außer frisch gebackenem Brot, werden hier übrigens auch Mehlspeisen, Aufstriche, Nudeln oder Mehl angeboten – alles glutenfrei, versteht sich. Der Shop verfügt gleichzeitig auch über ein paar gemütliche Sitzplätze, die zum Frühstücken einladen. Und eines sei hier schon vorweggenommen: Zöliakie oder Gluten-Unverträglichkeiten sind hier keineswegs notwendig, um sich dieses Frühstück schmecken zu lassen. Tatsächlich ist wohl sogar der größere Teil Ihrer Kundschaft in dieser Hinsicht gesund. Betroffene dürfen sich aber natürlich freuen, alles aus einer Karte bestellen zu können, ohne dabei ständig nachfragen zu müssen, ob sie es dann eh essen dürfen.

Klassisch und glutenfrei

Die vier Frühstücksvarianten klingen auch gar nicht so exotisch, wie man vielleicht vermuten möchte. Easy Morning bietet ein Heißgetränk, Brot, Butter mit Marmelade oder Honig, Haselnusscreme, Mandel-Zimt Aufstrich, Linsen-Kokos-Creme oder Zwiebelschmelz. Der Morning Vitality Classic besteht aus Heißgetränk, frisch gepresstem Saft, Schnittlauchbrot , Gemüsesticks und Joghurt mit Früchten und Granola. Das dritte Frühstück ist mit Kaffee oder Tee, Saft, Brot, Butter sowie Käse und Schinken. Und schließlich gibt es auch Omelettes mit Gemüse.

Was sich hier nun großartig von einem „normalen“ Frühstück unterscheidet ist allen voran das Brot, das mit Kastanien- und Kartoffelmehl gemacht wurde. Und das war nicht nur ganz ok, sondern richtig schmackhaft und mit einer feinen Kruste, sodass ich durchaus in Erwägung ziehen würde, es in meinen Speiseplan aufzunehmen, würde ich nur in der Gegend wohnen – oder Zeit zum Backen haben. Glutenfrei sind außerdem auch noch die Haferflocken für das Granola. Was übrigens glutenfrei eigentlich bedeutet, und ob es für einen gesunden Menschen Vorteile hat, sich ohne Gluten zu ernähren, darüber darf man im market 111 auch diskutieren, denn die Infoecke wartet mit Broschüren und Fachzeitschriften auf und natürlich ist auch Irene Ulreich Expertin auf dem Gebiet, sodass sie einst sogar dem ein oder anderen behandelnden Arzt der Tochter Auskunft geben musste.

Achtung Öffnungszeiten!

Wer nun neugierig ist, einem Gluten-Allergiker eine Freude bereiten möchte oder auch einfach nur ein Marktftrühstück genießen möchte, der muss jedoch auf die Öffnungszeiten achten, denn das market 111 ist nur donnerstags bis samstags geöffnet – was vermutlich auch mit ein Grund ist, warum ich trotz mehrfachen Besuch des Meidlinger Markts bisher noch nie auf diesen wunderbaren Stand aufmerksam geworden bin!

STADTBEKANNT meint

Glutenallergiker und Zöliakie-Erkrankte dürfen sich über den wunderbaren Stand von Irene Ulreich am Meidlinger Markt freuen, der Ihnen ein bedenkenloses Frühstück bietet genauso wie allerlei glutenfreies Brot und Kochzutaten für Zuhause. Das frisch gebackene Kastanienbrot wird wohl aber auch den Nicht-Betroffenen schmecken, genauso wie der Rest des Frühstücks. Wunderbare klassische Kombinationen, die geschmacklich gar keinen großen Unterschied zu Nicht-Glutenfreiem Frühstück aufweisen, werden hier angeboten. Mit dem wohnzimmerartigen Ambiente, den riesigen Fenstern und der herzlichen Betreiberin, ist das Market 111 jedenfalls ein ganz besonders reizender Frühstückstipp!

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl



market 111 Meidlinger Markt Stand 111

1120 Wien

Meidlinger Markt Stand 1111120 Wien Do & Fr 9:00 – 18:00 Uhr

Sa 9:00 – 15:00 Uhr

