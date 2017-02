Maria Theresia Gewinnspiel

Maria Theresia im gelben Kleid (c) BMobV Foto Tina Haller

Holt euch die Kombitickets!

STADTBEKANNT verlost 1 x 2 Maria Theresia Kombitickets, die euch einmaligen Zutritt zu gleich vier verschiedenen Ausstellungen gewähren!

Gut 300 Jahre ist es nun her, dass in Wien die neben Elisabeth aka „Sisi“ wohl berühmteste Habsburgerin Österreichs geboren wurde. Ihr Name: Maria Theresia. Anlässlich des Jubiläums sind der resoluten Monarchin und Mutter nun vier Ausstellungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten gewidmet.

Die Locations: Das idyllische barocke Schloss Hof im niederösterreichischen Marchfeld, das schmucke Schloss Niederweiden, die Kaiserliche Wagenburg Wien und natürlich das Hofmobiliendepot.

Spielt mit und sichert euch Tickets für diese einmalige Zeitreise! Die vier Ausstellungen laufen von 15. März bis 29. November 2017!

Teilnahmeschlusss ist der 15. April 2017!

