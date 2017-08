Terrasse (c) Manameierei

Cafe im wunderschönen Schwarzenbergpark

Das Konzept ist genauso einfach wie genial. Die Manameierei steht an der Stelle einer ehemaligen Imbissbude und vermittelt durch ihre offene Freundlichkeit ein Klima, welches jeden Reisenden und Besucher zum Verweilen und Entspannen einlädt.

Das Lokal gestaltet seine Einrichtung großteils in weiß und erinnert dadurch an ein mediterranes Bistro mit einem kosmopolitischen Ansatz – inklusive kleiner versteckter Geheimnisse, die es zu entdecken gibt. Wer es sich dann doch lieber in der Sonne gemütlich machen will, kann das auf dem begrünten Vorbereich des Restaurants – mit Blick auf den wunderschönen Schwarzenbergpark – tun.

Die Manameierei versteht sich nicht nur äußerlich als eine Kombination aus Café und Bistro, sondern verfolgt diesen Gedanken natürlich auch in seinem Angebot weiter. Es werden ausgiebige Frühstückskreationen, sowie ausgefallene Speisen für den Nachmittag serviert. Die „Manas“ sind eine eigene Kategorie für sich: selbstgebackene Brote, die auf verschiedenste Art und Weise belegt und oft mit köstlichen Dips serviert werden, eröffnen den Besuchern die Möglichkeit, sich auf vertraute Dinge einzulassen oder die Lust auf Neues auszukosten.

Nachhaltigkeit und Regionalität

Die Manameierei zeichnet sich dadurch aus, den Umgang mit lokalen Lieferanten zu pflegen und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte in den Vordergrund zu stellen. So wird hier mit dem heißbegehrten Tribeka Kaffee oder dem Brot von Joseph Weghaubt gearbeitet. Diese speziellen Zutaten und die angenehme Gestaltung des kulinarischen Angebots alleine rechtfertigen bereits den Besuch in der Manameierei.

Natürlich gibt es hier noch viel mehr zu entdecken! Ein sehr empfehlenswertes Angebot ist der Picknickkorb, der pro Person 15 Euro kostet und prall gefüllt ist mit allem was man für ein leckeres Picknick im Grünen braucht. Einfach bestellen, sich irgendwo im Park niederlassen und die Natur genießen – ein Service, der bestimmt in Wien nicht allzu oft anzutreffen ist.

STADTBEKANNT meint

Für die sonnigen Tage bietet die Manameierei wirklich alles, was man sich von einem Café erwartet. Ausgezeichnetes Essen, das vor allem mit seiner Qualität punktet und dazu noch eine unglaublich entspannte Atmosphäre mitten im Park. Der Weg mit dem Auto aus dem Stadtzentrum dauert nur 30 Minuten und wird sich definitiv auszahlen!

Als kleine Empfehlung muss man noch erwähnen, dass sich die Manameierei nicht nur als Nachmittagsbistro eignet, sondern auch für abendliche Events gemietet werden kann. Die Glasfronten lassen sich komplett öffnen und ermöglichen so einen fließenden Übergang zwischen dem Außen- und Innenbereich des Lokals – ein ideales Ambiente für laue Sommerabende und große Feiern. Das reiche Angebot an Parkplätzen rundet das Angebot ab.

Ambiente – angenehm Service – freundlich Qualität – sehr gut Preis – angemessen Nichtraucher/Raucher

STADTBEKANNT

Manameierei Exelbergstrasse 32

1170 Wien

+43 1 480 51 72

http://www.manameierei.com

Exelbergstrasse 321170 Wien+43 1 480 51 72 Mittwoch – Sonntag: 9:00 – 18:00 Uhr

Weitere Artikel

« Bio im Garten – bringt das was? mano design »