Armband Fahrrad (c) made by Halmer

Online-Shop von Made by Halmer

Hübsche Anziehsachen und Limited Editions finden sich im Online-Shop von Made by Halmer und auch der ein oder andere Spruch mit Augenzwinkern.

Spruchreif

„Kaffee ist immer eine gute Idee!“ Sogar um 22:00 Uhr oder erst recht dann, wenn man halt abends wieder an einem Artikel arbeitet, es aber nicht früher ging, weil man das „Lieblingszwutschkerl“ noch ins Bett bringen musste. Als „Teilzeitheldin“ würde ich diesen Lebensentwurf definieren – die eine Hälfte der Zeit verbringe ich schreibend, die andere schreiend – zumindest phasenweise. Aber wie heißt es so schön: „A Smile a Day keeps the doctor away“. Ich schenke mir also ein Lächeln und widme mich nun dem eigentlichen Thema: „Coffee?“ Nein! Dem „100% Glücklichmacher“: Shopping!

Lust auf Kreativität

Wer sich fragt, was diese seltsame Intro eigentlich soll, dem empfehle ich einmal die Website von Made by Halmer zu konsultieren. Da gibt es nämlich noch viel mehr solcher schlauer augenzwinkernder Sprüche – und zwar gedruckt auf Lieblings-Shirts, Armbänder und Sackerln. Der Online-Shop war quasi die Konsequenz von Martinas und Eva-Marias Handarbeits-Leidenschaft. Nachdem nämlich Verwandte und Bekannte mit ihren Kreationen ausgestattet wurden, war der Kreativitäs-Drang der beiden halt immer noch nicht gestillt.

Lieblingssachen

So haben sie nun also nebenberuflich den virtuellen Online Shop Made by Halmer gegründet um sich in Sachen Häkeln, Nähen, Basteln und Designen weiter austoben zu können. Neben den Motivshirts werden auch Hoodies, Jacken, Taschen, Beanies, Mousepads und was man sonst noch so brauchen kann, bedruckt. Außerdem lieben es die beiden mit außergewöhnlichen Materialien zu arbeiten – etwa veganes Leder oder Stoffe in Papieroptik um daraus Schlüsselanhänger, Kulturbeutel oder Armbänder zu machen. Für Liebhaber unseres stadtbekannten Wiens gibt es übrigens auch Riesenrad und U1 Stephansplatz als Motive. So, aber „Ich bin dann mal schaukeln“.

STADTBEKANNT meint

Made by Halmer ist ein Online Shop für allerlei handgemachte Lieblingsteile. Witzige Sprüche und Designs können auf Shirts, Hoodies, Jacken und andere „Hübschen Anziehsachen“ gedruckt werden. Außerdem häkeln die beiden Betreiberinnen Martina und Eva-Maria auch Babymützen und arbeiten mit ausgefallenen Materialien, wie Stoffen in Papieroptik und veganem Leder und verkaufen sie unter der Kategorie „Limited Edition“. Hier findet sich bestimmt das ein oder andere Geschenk für den Weihnachtsbaum.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

LIA So simpel wie besonders, so originell wie naheliegend und wirklich amüsant sind die Arbeiten von LIA.

Monose Parfum Während Nischenparfumerie in anderen internationalen Städten schon sehr gehypt wird, scheint das hier erst im Kommen zu sein.

Raw & Order Das Sortiment besteht aus ausgewählten Waren internationaler Künstler und den Designs von Doris Pesendorfer selbst.

« Heute in Wien: 5.11.17