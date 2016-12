Mac Reparaturen in Wien

Mac (c) STADTBEKANNT

Apple Macintosh Reparaturstellen

Ab und an passiert es, das Unvorstellbare und rein theoretisch Unmögliche tritt ein: Der geliebte Macintosh geht ein. Leider ist mir genau das gestern Abend passiert. Nach drei Jahren treuer Zusammenarbeit, zahlreichen gemeinsamen Reisen, romantischen DVD Abenden zu zweit reagierte mein MacBook nicht länger auf meine Tastenbefehle. Nach anfänglichem, betont lässigem Spacetastendrücken („Ein Mac geht nicht kaputt…“) das sich langsam zu hysterischem Auf-die-Tasten-einhämmern steigerte die Einsicht: Mein Mac ist kaputt, der Bildschirm geht nicht mehr. Was nun??

Wer wie ich keine IT-Freude hat (bzw. die wenigen die ich kenne auf SMS mit dem Inhalt „Mein Mac spinnt! Kannst du ihn dir mal anschauen?“ nicht mehr reagieren), dem bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, sich an Reparaturdienste zu wenden. Also habe ich mich durch den Angebotsdschungel und einschlägige Foren im Weh Weh Weh geschlagen um den günstigsten Reparaturtarif ausfindig zu machen.

Mittlerweile hat mac-profis 3 Geschäfte in Wien und geboten werden folgende Dienstleistungen: Service- und Reparatur-Dienst für alle Mac-Computer-Systeme, Beratung, sowie iPhone-Reparaturen. Die betroffenen Geräte kann man entweder persönlich in die Werkstatt in Wien bringen oder per Post zusenden. Allerdings muss man, bevor man seinen Mac vorbeibringen will, ein Onlineformular auf der Homepage ausfüllen und wird dann von einem Techniker kontaktiert. Das finde ich persönlich etwas umständlich, hier geht es immerhin um ein Arbeitsgerät und ich möchte da nicht lange warten bis ich zurückgerufen werde – ein Minuspunkt.

Preise pro Stunde

Stundensatz: 89,- €

Versandkosten: 10,- €

Schon mal ein großes Plus: MyMac ist autorisierter Mac Service Provider. Bereits seit 1. April 2001 kümmern sich die Experten hier um kaputte Macs. Mittlerweile ist MyMacWiens größtes Apple Service Center und allem Anschein nach auch das beste. Nicht umsonst betreut MyMac Schulen, Universitäten, Firmen, Werbeagenturen genauso wie kreative Einzelunternehmer und Home-User. Repariert wird von iPodShuffle oder XServe genauso wie ein iMac Blueberry oder ein atiquarisches PowerBook 145.

Die Preise sind zwar etwas teurer als bei anderen Reparaturstellen, hier kann man aber sicher sein, dass wirklich sauber gearbeitet wird und alles menschen- und macmögliche getan wird um den Lieblingsapfel zu retten.

Preise pro Stunde

Werkstatt-Stunde (Verrechnung je 0,25h) 150,- € (inkl. MWSt.), 125,- € (exkl. MWSt.)

Expresszuschlag: 69,- € (inkl. MWSt.), 57,50 € (exkl. MWSt.)

Datenrettung: Datenrecovern wird nach Stundenaufwand verrechnet – auch im Falle der Unwiederbringlichkeit der Daten.

Anfahrt innerhalb Wiens 72,- € (inkl. MWSt.), 60,- € (exkl. MWSt.)

Weitere Empfehlungen von unseren Lesern:

Adamek – connecting computers

IT Consulting | Systemadministration

PC-Fürst

Computer Heim-Service

Taborstraße 76A

1020 Wien

mac4u

Schönbrunner Straße 85

1050 Wien

MacSclera

Burggasse 103/2

1070 Wien

Tronix

Leibnizgasse 8

1100 Wien

Techbold

Dresdner Straße 89

1200 Wien

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Hellwach in Wien Cyberwar! »