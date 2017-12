Lustwandeln durch die Stadt

Schnackseln wie ein echter Wiener Tiefer Graben (c) STADTBEKANNT Patricia Fontanesi

Bezaubernde und erotische Orte in Wien

Wiens Kunst, Kultur und Architektur waren dem Erotischen schon immer zugetan. Davon weiß sogar der allseits bekannte Steffl ein Lied zu singen!

Wir verraten euch, an welchen Orten euch sinnliche Kunstwerke, schlüpfrige Statuen oder zum Küssen inspirierende Atmosphäre erwarten …

Was steht denn da?

Diese Säulen sind nicht von schlechten Eltern: Rechts und links vom Hauptportal des Wiener Stephansdoms befinden sich als Säulen-Abschlusselemente nämlich ein Penis und eine Vagina. Aus Stein gemeißelt, versteht sich, und etwas stilisiert, um den werten Kirchenbesuchern keinen allzu großen Schreck einzujagen. Was genau sich die damaligen Baumeister dabei gedacht haben, wird wohl ewig im Dunklen bleiben – für heutige Wiener ist es zumindest erheiternd, Geschlechtsteile an der Fassade eines katholischen Gotteshauses zu erkennen.

Klimt in Wien

Gustav Klimt (1862-1918) prägte den Wiener Jugendstil wie kein anderer und schuf zeitlose Werke wie „Der Kuss“, „Danae“ oder „Die goldene Adele“. Erotik und Sinnlichkeit waren für Klimt unverzichtbare Bestandteile seiner Kunst. Dauerhaft bestaunen lässt sich das Klimt’sche Werk in der Secession am Karlsplatz (Beethovenfries) oder über den Feststiegen des Burgtheaters. Auch die Albertina zeigt regelmäßig Bilder des berühmten Künstlers.

Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz

Zwar ist das monumentale sowjetische Soldaten-Denkmal am Schwarzenbergplatz wenig romantisch – doch der Hochstrahlbrunnen davor weiß zu faszinieren! Zur warmen Jahreszeit schießt er nämlich riesige Wasserfontänen in den Himmel, die nachts in allen Farben des Regenbogens leuchten. Wer tagsüber Glück hat, sieht bei richtigem Lichteinfall sogar einen echten Regenbogen …

Theseustempel im Volksgarten

Einen Hauch Antike bringt der strahlend weiße Theseustempel in den Volksgarten. Bewacht von einem nackten athletischen Jüngling aus Metall ist das klassizistische Bauwerk schon seit längerem als Treffpunkt von Turteltäubchen bekannt. Aber auch der Volksgarten ringsum lädt zum Flanieren ein – besonders zur Zeit der Rosenblüte.

