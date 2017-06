(c) Luna Plakat

Das neue Musical von Rory Six

STADTBEKANNT verlost 2 Tickets für „Luna“ am Donnerstag, den 5. Oktober um 19:30 Uhr in der Expedithalle Wien.

Vincent Bueno, Cale Kalay, Roberta Valentini und weitere internationale Musicalstars sind Anfang Oktober im Musical „Luna“ in der Expedithalle Wien zu sehen. Allabendlich wird hier der Mond

aufgehen und die ZuschauerInnen in eine Märchenwelt entführen. Musicalmacher Rory Six thematisiert Liebe jenseits gesellschaftlicher Normen und sorgt für jede Menge Ohrwürmer und zauberhafte Melodien. In der neu umgebauten Expedithalle (ehemalige Ankerbrotfabrik) kommt das Thrust Stage-Konzept zum Einsatz, wo die Zuschauer halbmondförmig rund um die Bühne angeordnet sitzen. So verspricht jeder Platz nicht nur gute Sicht, sondern absolute Nähe zu den Darstellern.

Luna, das neue Musical von Rory Six

4. – 7. Oktober 2017

Expedithalle

Tickets gibt es auf www.wien-ticket.at

www.theatercouch.at

Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2017

Luna Gewinnt 2 Tickets für "Luna" am Donnerstag, den 5. Oktober um 19:30 Uhr in der Expedithalle Wien! Contest has not yet started. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wohin in Wien 23.6. – 29.6.2017