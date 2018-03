LUCKY – Filmhaus

Eröffnungsfilm Filmhaus (c) Filmcasino

Neues Arthouse Kino am Spittelberg

Ab 6. April gibt es einen weiteren Standort für Arthouse Filme in Wien! Das Filmhaus am Spittelberg wird vom Filmcasino übernommen und startet am Eröffnungsabend mit dem Film LUCKY. Ihr könnt 1×2 Karten für die Vorstellung um 20:15 Uhr gewinnen!

Glücklicher Start!

Mit John Carroll Lynchs Lucky (ab 6. April im Filmhaus) wurde ein programmatischer Eröffnungsfilm gewählt. Lucky war der Eröffnungsfilm der Viennale 2017, ist eine wunderbare Feier des Lebens und soll dem neuen Kino Glück bringen. Dem großartigen 2017 verstorbenen Hauptdarsteller Harry Dean Stanton widmet das neue Filmhaus ein Tribute, in dem u.a. auch Paris Texas und Repo Man die Leinwand erleuchten werden.

Alles auf einen Blick

On the Road (auf Tour mit Wolf Alice)

Fr, 6. April 2018, 20:15 Uhr

Filmhaus

Spittelberggasse 3

1070 Wien

Tickets

Trailer

Die Tickets werden für euch an der Abendkassa hinterlegt und müssen bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden, sonst werden sie weiterverkauft! Teilnahmeschluss ist der 2. April 2018!

