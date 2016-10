Loretta Cosima Geschäft (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Geschäft im 9. Bezirk

Mit ihrem Textildesign-Label war sie schon auf Märkten und virtuellen Verkaufsplätzen unterwegs, nun hat die Wienerin Valerie auch ein eigenes Geschäft mit ihrer Eigenmarke und ausgewählten Geschenkartikeln im Votivkirchen-Viertel.

Schau ma mal

Valerie Loretta Cosima Grogger – ob sich ihre Eltern bei der Namensgebung vorstellen hätten können, dass die beiden zweiten Vornamen einmal zum eigenen Label ihrer Tochter werden? Nun, nach ihrem Textildruckstudium gründet die nette Wienerin, die mit ihrer frechen, süßen Art ein wenig an Annett Louisan erinnert, also „Loretta Cosima“ und gestaltet Casual Wear und Alltagsprodukte für Kinder und Erwachsene. Von Hand gezeichnet, gelangen ihre verspielten und von der Natur inspirierten Designs mittels Siebdruckverfahren auf Stofftaschen, Shirts und Batterl. Handyhüllen, Tassen oder Buttons werden mit Digitaldruck auf die Objekte übertragen. „Schau ma mal“ mit unschuldigem floralem Hintergrundmuster ist da etwa ein wiederkehrendes Motiv, das ihren Stil ganz gut beschreibt.

Der Traum vom eigenen Store

Nachdem sie Verkaufsluft auf Märkten und Design-Plattformen schnupperte, wollte sich Valerie dann doch den Traum des eigenen Geschäftes erfüllen. Und warum damit warten? Leicht war die Suche nach einer passenden Immobilie nicht, aber die Garnisongasse in Alsergrund hielt dann doch das richtige Geschäftslokal für sie bereit. In der Gegend war sie aufgewachsen und ganz unklug ist es natürlich auch nicht, sich in einer Gegend niederzulassen, die sonst nichts Vergleichbares bereit hält, wenn man zum Beispiel auf die Schnelle ein Geschenk benötigt.

Nachhaltigkeitsgedanke

Im hinteren Bereich sind Atelier und Siebdruckwerkstatt untergebracht. Hier designt und bedruckt sie ihre Textilien selber. Abgesehen davon, dass die Werkstatt vor Ort ist und sie selber darin arbeitet, ist ihr auch ein bewusster Umgang mit Material und Design wichtig. Die Textilien mit denen sie arbeitet sind fair produziert und aus Bio-Stoffen. Ihre Kreationen sollen nicht saisonal ausgetauscht werden, sondern bleiben.

Und ein bisschen mehr

Außer ihrer eigenen Marke hat Valerie auch noch viele andere Produkte aus Österreich und vielen anderen Ländern teils aus kleinen Betrieben, die sie in monatelanger Recherchearbeit aufgespürt hat. Stolz ist sie zum Beispiel – zurecht – auf die wunderschönen Holzfiguren zum Spielen, bei denen es sich bereits anfühlen lässt, mit welcher Hingabe und Aufmerksamkeit sie produziert wurden. Neben anderen Spielsachen für Kinder, wie Fingerpuppen oder Kaleidoskop, werden auch Schmuck und Wohnaccessoires zum Beispiel von Frau Klarer verkauft. Loretta Cosima ist so eines von den Geschäften in denen man immer irgendetwas Notwendiges (!) finden wird.

STADTBEKANNT meint

Nach ihren Auftritten auf virtuellen und nicht-virtuellen Märkten hat Valerie mit ihrem Textil-Design Label Loretta Cosima nun einen Shop im Votivkirchen-Viertel eröffnet. Mit ihrer Marke betreibt sie selbst bedruckte Casual Wear und Alltagsobjekte für Kinder und Erwachsene mit verspielten und von der Natur inspirierten Designs. Zusätzlich führt sich noch allerlei ausgewähltes Spielzeug, Schmuck oder Wohnaccessoires. Ein netter Zugewinn für die Gegend, die so einen Shop noch gut gebrauchen konnte!

Loretta Cosima Garnisongasse 7

1090 Wien

http://lorettacosima.at/

Garnisongasse 71090 Wien Mo – Fr 10:00 – 17:00 Uhr

