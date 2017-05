Lokale am Donaukanal

Donaukanal (c) STADTBEKANNT

Drinks und Sonne am Donaukanal

Der Donaukanal ist besonders zur Sommerzeit ein beliebter Hotspot für Wasserliebhaber. Hier haben sich zahlreiche Lokale angesiedelt, die (teilweise das ganze Jahr über) dafür sorgen, dass man mitten in der Stadt und doch am Wasser seinen Cocktail genießen kann. Wir sagen euch, was es am Donaukanal so zu sehen gibt!

Badeschiff Wien

Noch zentraler kann man in Wien eigentlich nicht baden gehen. Ein Schiff am Donaukanal, mit Pool an Deck, Club in der Kajüte und leckerem Angebot aus der Kombüse. Betritt man das Badeschiff, könnte man eigentlich fast vergessen, dass man sich auf dem Wasser befindet, so gemütlich ist es dort. Eine Oase Mitten in der Stadt! Hier lässt es sich ausgesprochen gut den Sommer verbringen: Schwimmen, essen, trinken und auch sonst gibt es immer wieder Programm. Von Flohmarkt bis Eisstockschießen und ausgiebigen Club-Abenden, hat man hier schon die verschiedensten Tage und Abende verbracht.

Badeschiff Wien

Donaukanallände

1010 Wien

Motto am Fluss

Das ist sie, die Variante für draußen der Szene-Lokalität „Motto“ aus dem 5. Bezirk. Hier gibt es keinen Puttenhimmel, die morbid-rauchige Stimmung wird ersetzt durch Sonnenschein und Wasserblick. Legt man sich in einen der neumodischen Stühle auf der Terrasse mit Aussicht auf das andere Ufer des Donaukanals, so stehen die Chancen gut, dass man ihn bis Mitternacht nicht mehr verlässt. Eine Ebene tiefer, unter Deck, bietet die Bar eine gute Alternative: Sie hat verglaste Wände bis zum Boden und steht so mit ihrem Ausblick der Terrasse in nichts nach. Hier kann man es sich bis 4:00 Uhr in der Früh mit einem Erdbeer-Basilikum Caipiroschka gut gehen lassen.

Motto am Fluss

Franz Josefs Kai 2

1010 Wien

Flex

Wer gerne feiert und tanzt, der ist im Flex genau richtig. Nicht unweit von der U-Bahnstation Schottenring, befindet sich das Flex. Nimmt man den Abgang der Augartenbrücke, so gelangt man direkt an den Donaukanal und somit zum Flex. Zahlreiche Parkbänke bieten den Besuchern Platz zum Chillen und Relaxen. Ein großes Plus: Auf den Holzbänken installierte Boxen die Musik spielen – so schmeckt das Bier gleich viel besser. Sollte man dann irgendwann wieder die Lust verspühren zu tanzen, so kann man sich einfach in die inneren Räumlichkeiten begeben und lostanzen!

Flex

Abgang Augartenbrücke

1010 Wien

Otto Wagner Schützenhaus

Fährt man mit der U-Bahn zum Schottenring und nimmt den Ausgang „Herminengasse“, so gelangt man direkt zum Otto Wagner Schützenhaus. Hier erwarten einen kühle Getränke, köstliche Speisen in althergebrachter Zubereitungsart gekocht und ein toller Ausblick auf den Donaukanal. Das Otto Wagner Schützenhaus verfügt über einen großzügigen Innenbereich und einen etwas kleineren Gastgarten direkt am Donaukanal. Wer also nach der Arbeit fein essen möchte und trotzdem den Flair vom Donaukanal genießen will, der ist hier genau richtig.

Otto Wagner Schützenhaus

Obere Donaustraße 26

1020 Wien

Grelle Forelle

Wer nicht nur gemütlich Cocktail trinken und die Seele im letzten Sonnenlicht des Donaukanals baumeln lassen will, dem sei ein Besuch in der Grellen Forelle angeraten. Hier wird heiß Party gemacht und zwar die ganze Nacht. Neben dem Werk und dem Flex, eines der Nachtlokale am Wasser. Mit elektronischer Musik und immer vielen Leuten!

Grelle Forelle

Spitelauerlände 12

1090 Wien

summerstage

Mit der U-Bahn in den Urlaub: Dank der U4 reist man ganz einfach von Italien über die Karibik nach Mexiko und wieder zurück ins sommerliche Wien – zumindest kulinarisch. Auf der summerstage gibt es das Richtige für jeden Appetit. Das Areal am Donaukanal entstand 1996 als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Wien und war Vorreiter als Lokal hier. Mittlerweile ist es eines von Vielen, aber doch noch besonders. Neben den Restaurants, findet man auch einen Volleyballplatz und es finden immer wieder Live-Konzerte statt.

summerstage

Roßauer Lände 17

1090 Wien

g.maqroll Hafenkneipe

Östlich der Urania hat sich das g.maqroll eine kleine Nische geschaffen: Auf beinah unerschlossenem Gebiet, abseits von versnobten Edelrestaurants und dem schicken Hipstertum. Hier liegt noch etwas Ursprüngliches in der Hafenkneipe, die eigentlich nur aus einer bemalten Holzhütte, ein paar Liegestühlen, Sitzkisten und Bierkistenmöbeln besteht. Übrigens ist es getränketechnisch doch relativ gut ausgestattet und manchmal gibt’s sogar Bio-Schönwetter-Hafenküche. Aussteiger-Feeling garantiert. Das absolute Highlight im Sommer: Frisch gegrillter Steckerlfisch.

g.maqroll Hafenkneipe

Donaukanal Höhe Franzensbrücke

1020 Wien

Mehr Wasser

Dieser Artikel fasst nur die fixen Lokale und Clubs am Donaukanal zusammen. Viele gibt es aber, die nur für eine Saison am Donaukanal angesiedelt sind oder dort ihre Summerlocation haben! Unsere Lieblings-Sommerlokale am Donaukanal und unsere anderen Tipps für Lokale am Wasser haben wir euch natürlich auch zusammengefasst!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Offen am Sonntag: Frühstücken in Hietzing Heute in Wien: 1.6.17 »