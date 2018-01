Kunst in Cartoons Gewinnspiel

Kunst, Witz und Cartoons!

STADTBEKANNT verlost 3×1 Exemplar des Buchs „Kunst in Cartoons“.

Höchste Zeit, dass sich wieder mal eine Riege erstklassiger Cartoonisten dem Thema KUNST widmet. Erfahrt endlich alles, was ihr schon immer darüber wissen wollten: Müssen Aktmodelle etwas Anziehendes haben? Wie verhält man sich korrekt an der Schlacht am Eröffnungsbuffet? Wie viele Künstlerohren muss man abschneiden, um Inspiration zu erlangen? Und wo kann man die schönsten Kunstfälschungen kaufen? Tretet ein in die Bilderwelt von Katharina Greve, Bruno Haberzettl, Dorthe Landschulz, Til Mette, Oliver Ottitsch, Ari Plikat, Andreas Prüstel und vielen mehr.

Kunst in Cartoons

Clemens Ettenauer (Hg.)

120 Seiten, Hardcover

24,95 Euro

Das Buch liegt für den Gewinner zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereit!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 14.2.2018!

Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen.

