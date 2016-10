7*Stern Kulturzentrum & Cafe

Kulturzentrum Cafe 7Stern (c) STADTBEKANNT

Ganztagsglück am Siebensternplatz

Es scheint als sei die Vielfalt des Siebensternviertels an diesem Ort zusammengeschmolzen. Hier locken Wohnzimmerkonzerte, Filmvorführungen, Frühstück und eine gemütliche Atmosphäre. Das 7*Stern hält, was es verspricht und ist tatsächlich Café und Kulturzentrum in einem.

Wenn es einen Ort gibt, an dem man einen Tag verbringen kann, dann muss es wohl das Café 7*Stern sein. Hier ist vom Frühstück bis zum Abendkonzert alles gemütlich, freundlich, leistbar und absolut zu empfehlen!

Frühstück im 7*Stern

Neben den vielen kulturellen Highlights, die das 7*Stern zu dem machen was es ist, darf natürlich in einem Café auch die Kulinarik nicht fehlen. Und in punkto Speisen kann man sich hier wirklich verwöhnen lassen. Besonders das Frühstück, das auch für Langschläfer noch serviert wird, sollte man ausprobieren. Süß, klein, üppig, gesund, vegan oder gleich mit Reparatur-Seidl – die Inhalte der Frühstücksteller sind ebenso kreativ wie ihre Namen.

Wohnzimmerkonzerte und Abendprogramm

Regelmäßig (und fast täglich) finden im Kulturzentrum Café 7*Stern Wohnzimmerkonzerte beziehungsweise andere Veranstaltungen, Diskussionen oder Lesungen statt. Dem Namen „Kulturzentrum“ macht das 7*Stern alle Ehre, denn das Programm ist so abwechslungsreich, dass man es kaum in ein Genre packen kann. Da findet an einem Abend eine Tanzfilm-Vorführung statt und am nächsten gibt es ein offenes Improvisationskonzert, wo sich auch die Gäste mit ihren Instrumenten beteiligen können. Im 7*Stern wird es bestimmt nie langweilig – und wenn man schon nicht selber mitmacht, dann hat man bestimmt auch beim Zuhören und Zusehen eine Freude!

Gemütlichkeit am Siebensternplatz

Der Siebensternplatz ist ohnehin schon einer der gemütlichsten Orte des Siebensternviertels. Wenn man dann auch noch einen Platz im Gastgarten des Café 7*Stern ergattert, dann kann man entspannt die Beine hochlagern und das Leben genießen, denn hier dürfte einem an Nichts fehlen. Im Sommer wärmt der Asphalt auch in den späteren Abendstunden noch und immer wieder kommt ein Straßenmusiker vorbei, um seine Darbietungen zum Besten zu geben. Am Tisch steht eine 7*Stern Spritzer-Kreation oder ein hauseigener Cocktail und schon vergehen die Stunden wie im Flug!

7*Stern Shopfenster

Eine weitere Besonderheit des Kulturzentrum Café 7*Stern sind die großen Shopfenster an der Seite der Mondscheingasse, die an verschiedenste Geschäfte vermietet werden. Online kann man sich für ein Shopfenster bewerben und gegen eine monatliche Miete dort Sachen ausstellen. Das 7*Stern zeigt sich offen für neue Ideen und kreative Konzepte und unterstützt durch seine Shopfenster auch die regionale Zusammenarbeit der anliegenden Geschäfte.

STADTBEKANNT meint

Das Kulturzentrum Café 7*Stern ist eine fixe Adresse für alle Siebensternviertel-Fans. Hier kann man sich schon beim Frühstück verwöhnen lassen und üppige (und vor allem absolut leckere!) Kreationen genießen. Am Abend locken dann verschiedenste Konzerte und Veranstaltungen ins „Wohnzimmer“ des Lokals und somit kann man später an der Bar schon einmal etwas länger hängen bleiben. Bei sommerlichen Temperaturen empfiehlt es sich jedoch früh zu kommen, um einen Platz im Gastgarten am Siebensternplatz zu ergattern und dort den Abend ausklingen zu lassen. Eine klare Empfehlung!

Kulturzentrum Cafe 7*Stern Siebensterngasse 31

1070 Wien

täglich 9:00 – 2:00 Uhr

