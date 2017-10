Kruger´s American Bar (c) STADTBEKANNT

American Bar mit Persönlichkeit

Schon seit etwa 100 Jahren befindet sich in der Krugerstraße 5 eine Bar. Zwischen Spirituosen und Cocktails, Zigarren und Ledersesseln treffen sich hier Stammgäste und Liebhaber des stilvollen Trinkens. Wir waren auf Besuch!

Eintritt in eine andere Welt

Dunkle, holzvertäfelte Wände, antike Bilder, ein altes Grammophon und gleich am Eingang ein Glaskasten mit Zigarren. Die restaurierten, dicken Ledersessel geben einen leisen Duft ab und die Lichter leuchten nur so hell, dass man im schummrigen Licht sein Gegenüber sehen kann. Wenn man ins Kruger’s eintritt wird man sofort in eine andere Zeit verlagert. Man möchte sich schnell in Schale werfen und die Nacht mit guten Drinks und noch besseren Gesprächen verbringen. Und das Gute ist: man kann es auch!

365 Tage Service

Das Kruger’s hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Ab 18:00 Uhr öffnen die Pforten und sie schließen erst wieder, wenn der letzte Gast nach Hause geht. Da kann es dann schonmal 4:30 Uhr werden bis Feierabend ist. Diese flexible Art ist es auch, die das Kruger’s so sympathisch macht und die auch der Geschäftsführerin Anastasia Bekker wichtig ist, wie sie uns im Gespräch erklärt. Als sie vor 2 Jahren das Kruger’s übernahm, übernahm sie auch die gesamte Belegschaft – den Zusammenhalt und die gute Stimmung des Personals kann man als Gast förmlich spüren!

Individualität groß geschrieben

Und auch die Stammgäste schätzen das Personal hier. Ein „Wie immer?“ hört man von den beiden Barkeepern oder dem Kellnerpersonal recht häufig – man kennt sich. Aber auch, wenn jemand zum ersten Mal kommt, stehen Anastasia und ihr Team mit Rat und Tat (und nicht selten auch mit Witz) zur Seite. Eigene Wünsche zum Cocktail fließen spontan ins Getränk ein und so gibt es sogar einen Drink auf der Karte, der sogar nach einem Stammgast benannt ist. Vielleicht findet ihr heraus, welcher es ist?

Zigarren und Drinks

Man muss jetzt auch noch erwähnen, was es denn im Kruger’s eigentlich alles gibt. Allen voran natürlich Drinks: ob Whiskeys pur oder extravagante Cocktails mit einem gewissen Pfiff – man hat sich hier dem stilvollen Trinken verschrieben. Und lasst euch sagen: wir haben schon einen probiert und er war himmlisch! Für den kleinen Hunger gibt es Toast und für Leute mit einem Faible für’s Rauchen – es stehen auch Zigarren zur Verfügung die im Lokal geraucht werden können!

STADTBEKANNT meint

Die Kruger’s American Bar hat uns mit der lockeren Umgangsart, der Flexibilität und dem Witz des Personals in den Bann gezogen. Hier wird Schmäh geführt und doch Qualität hochgeschrieben. Wenn man sich auf einem der dicken Ledersesseln niederlässt und die antiken Bilder an den Wänden bestaunt, dann fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Die prall gefüllte Bar ist nur eines von vielen Highlights in diesem Paradies für Cocktailtrinker und Bargeher.

STADTBEKANNT

Kruger's American Bar Krugerstraße 5

1010 Wien

www.krugers.at

Krugerstraße 51010 Wien Montag – Samstag: ab 18:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: ab 19:00 Uhr

