Kruger's American Bar Kruger's Surprise Cocktail (c) STADTBEKANNT

American Bar im ersten Bezirk

Die Kruger’s American Bar ist ein Urgestein unter den American Bars in Wien. Hier überzeugt aber nicht nur das Ambiente, sondern auch der Charme des Personals. Ihr könnt 1×2 Cocktails „Kruger’s Surprise“ gewinnen!

Service und Angebot

Die Kruger’s American Bar hat 365 Tage im Jahr geöffnet und das immer solange, bis der letzte Gast nach Hause gegangen ist. Hier treffen sich Stammgäste und Cocktail-Liebhaber gleichermaßen und das Personal ist stets bemüht den richtigen Drink für den jeweiligen Gast zu finden. Neben den Spirituosen, besteht auch die Möglichkeit Zigarren zu rauchen oder kleine Toasts zu speisen.

Perfekt für Cocktailfreunde

Die Kruger’s American Bar hat uns mit der lockeren Umgangsart, der Flexibilität und dem Witz des Personals in den Bann gezogen. Hier wird Schmäh geführt und doch Qualität hochgeschrieben. Wenn man sich auf einem der dicken Ledersesseln niederlässt und die antiken Bilder an den Wänden bestaunt, dann fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Die prall gefüllte Bar ist nur eines von vielen Highlights in diesem Paradies für Cocktailtrinker und Bargeher.

Ihr könnt 1×2 Kruger’s Surprise Cocktails gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 24. November 2017!

Kruger's Surprise Gewinnt 1x2 Cocktails in der Kruger's American Bar! Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT

Kruger's American Bar Krugerstraße 5

1010 Wien

www.krugers.at

Krugerstraße 51010 Wien Montag – Samstag: ab 18:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: ab 19:00 Uhr

Weitere Artikel

LUUPS Innsbruck Gewinnt das Gutscheinbuch 2018 für Innsbruck!

LUUPS Linz Gewinnt das Gutscheinbuch für Linz!

Kindermuseum-Package Gewinnt ein Kindermuseum-Package inklusive Family Pass im Wert von 49,90 Euro!

« Kruger’s