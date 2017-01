Konzerte im Februar

Konzert Conor Oberst Arena (c) STADTBEKANNT Friedl

Bühnenfreuden in den Semesterferien

Als wäre es eine Belohnung für die harte Prüfungszeit, die die Studenten bis Ende Jänner durchmachen mussten. Die Konzerte häufen sich im Februar. Schnell noch Karten kaufen, es geht loooos!

1. Februar – Clueso (WUK)

Neuanfang heißt das neue Album und deswegen macht Clueso auch gleich den Anfang zu unserer tollen Konzertreihe. Einer der wenigen, wo uns auch die deutsche Sprache ganz gut gefällt. Das Musikvideo zu Neuanfang ist fast ein bisschen sentimental, aber trotzdem ganz cool. Und live mögen wir Clueso sowieso. Am 1. Februar um 20:00 Uhr geht’s im WUK zur Sache – aber um Karten müsst ihr schon kämpfen.

Clueso im WUK

20:00 Uhr

Währinger Straße 59

1090 Wien

Tickets

2. Februar – Temper Trap & Yokko (WUK)

Sweeeeet Disposition! Ein Lied, bei dem auf einen Schlag alle Gehirnzellen entspannen und man als Gesamtes mal einen Gang runterfährt. Ein Lied, das Temper Trap berühmt und beliebt gemacht hat und das nur der Anfang einer Reihe richtig guter Stücke war. Das neueste Album Thick as Thieves hat’s auch in sich – wir freuen uns aufs Konzert! Achja, und die Vorband YOKKO kann man sich definitiv auch geben.

Temper Trap & Yokko im WUK

19:00 Uhr

Währinger Straße 59

1090 Wien

Tickets

6. Februar – Junius Meyvant (Porgy & Bess)

Wir wechseln endlich Location, bleiben aber bei Wahnsinnsmusik. Es ist wieder einmal ein Isländer, der wirklich was drauf hat. Color Decay oder Neon Experience könnt ihr euch als Einstieg mal anhören. Gut gelaunte Musik – am 6. Februar im Porgy & Bess!

Június Meyvant im Porgy & Bess

19:30 Uhr

Riemergasse 11

1010 Wien

Tickets

8. Februar – Bastille (Gasometer)

Butterweiche Stimme, ziemlich gute Acoustic Performances aber ziemlich viel Power in den neuesten Liedern – auf Bastille haben wir auch schon länger gewartet. Ja, zugegeben, es ist eigentlich schon wieder Mainstream da hinzugehen, es kostet auch dementsprechend ein bisschen mehr, aber mal sehen – wird bestimmt gut!

Bastille im Gasometer

19:00 Uhr

Planet TT Bank Austria Halle im Gasometer

Guglgasse 8

1110 Wien

Tickets

9. Februar – Alex Clare (Porgy & Bess)

Zurück ins Porgy&Bess zu einer wieder etwas kleineren Runde. Alex Clare ist wieder etwas ruhiger, akustisch der Wahnsinn und hat einen wunderschönen Bart. (Ja, das ist immer noch ein wichtiges Kriterium, wenn’s um die Ästhetik der Künstler geht). Ganz abgesehen davon ist das neue Album auch hörenswert!

Alex Clare im Porgy&Bess

20:00 Uhr

Riemergasse 11

1010 Wien

Tickets

10. Februar – Hindi Zahra (WUK)

Es scheint als würden sich gute Künstler immer an den selben Orten ballen. Im WUK kommt jetzt zum ersten Mal eine Frau auf die Februar-Liste der Konzerte. Und zwar Hindi Zahra. Himmlische Ohrwürmer, eine schöne Stimme (und eine schöne Frau!) erwarten euch!

Hindi Zahra im WUK

19:00 Uhr

Währinger Straße 59

1090 Wien

Tickets

24. Februar – Milky Chance (Chaya Fuera)

Down by the River war mittlerweile schon Sommerhit und Winterhit und überhaupt omnipräsent. Endlich schaffens die zwei struppigen Deutschen mit ihrer Before Blossom Tour auch mal nach Wien.

Milky Chance im Chaya Fuera

20:00 Uhr

Kandlgasse 19

1070 Wien

Tickets

