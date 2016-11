Konditoreien in Wien

Sachertorte (c) STADTBEKANNT

Vom K.u.K Hofzuckerbäcker bis zur Kurkonditorei – Wiens Tortenspezialisten haben eine lange Tradition. Und sie schaffen es, mit Eier, Zucker, Mehl und einer großen Portion Geschick den Himmel auf Erden zu produzieren! STADTBEKANNT hat die besten Wiener Konditoreien für euch im Überblick.

Demel – K.u.K. Hofzuckerbäcker

Wer sich mal was leisten will, der geht zum Demel. Hier wird fast wie zu Kaisers Zeiten gebacken und serviert. Das Traditionsunternehmen wurde schon im Jahr 1786 gegründet, hat auch Kaiserin Sisi und ihren Franzl beliefert und rühmt sich bis heute „K.u.K. Hofzuckerbäcker“. Lasst euch die Bonbonnières auf der Zunge zergehen, besucht den Demel am Kohlmarkt oder gar in New York!

Kohlmarkt 14

1010 Wien

Gerstner – K.u.K. Hofzuckerbäcker

Der nächste Hoflieferant unter den Zuckerbäckern kann ebenfalls auf eine lange Geschichte zurückblicken. Gegründet im Jahre 1847 gibt es den Gerstner zwar noch nicht ganz so lange wie den Demel, aber dafür war Gerstner der Buffet-Zuständige im Wiener Burgtheater. Der Tradition entsprechend ist man heute für das Catering in der Hofburg verantwortlich. Uns interessiert aber vor allem eins: Süßes! Und das gibt es in der Hofzuckerbäckerei natürlich zur Genüge!

Kärntner Straße 51

1010 Wien

L.Heiner – K.u.K. Hofzuckerbäcker

Ja, es gibt noch einen! Der Heiner wurde 1840 gegründet und liegt seit jeher in Familienhand. Mittlerweile wurden schon 6 Filialen eröffnet und das Geschäft läuft. Im ersten, im 17. in Perchtolsdorf und sogar in Stockerau kann man L.Heiner und seine süßen Spezialitäten antreffen. Neben der Ausbildung von Lehrlingen widmet man sich hier auch immer wieder Neukreationen von Altbekanntem. In manchen Filialen kann man sogar Mittagessen!

Kärntnerstraße 21-23

1010 Wien

Wollzeile 9

1010 Wien

Kaffee Konditorei Hübler

Einen wahren Jungspund stellen wir euch jetzt vor. Die Konditorei Hübler im 17. Bezirk wurde 1955 von Johann Hübler in sehr provisorischer Form auf kleiner Fläche gegründet. Mittlerweile ist das gesamte Haus am Lorenz Bayerplatz im Besitz der Familie und man arbeitet fleißig an süßen Mehlspeisen mit Fokus auf die Details. Vor allem im Sommer sollte man sich mal für einen gemütlichen Nachmittagskaffee im Schanigarten der Konditorei Hübler niederlassen.

Lorenz Bayerplatz 19

1170 Wien

Kurkonditorei Oberlaa

Verteilt in ganz Wien und auch in Niederösterreich findet man die Filialen der Kurkonditorei Oberlaa. Und auch wenn die Konditorei Oberlaa nicht als Familienunternehmen geführt wird und es sich dort somit nicht ganz so freundschaftlich, heimelig anfühlt – die Schönheit und Üppigkeit der Torten macht alles wieder wett. Neben dem Standardsortiment, kann man sich hier auch Wunschtorten bestellen, kleine Bonbonnieres oder Salzgebäck kaufen und generell ist die Auswahl sehr, sehr umfangreich. Probieren solltet ihr auch mal die „LaaKronen“ – Macarons ganz im Obleraa Stil!

9 Standorte in Wien

1 Standort in Niederösterreich

Café Konditorei Groissböck

Eine Konditorei, bei der sich ein genauer Blick definitiv lohnt. Bei Groissböck hat man nämlich ziemlich viel auf Lager. Neben dem Bäckerei-Angebot mit Frühstück und allem drum und dran, gibt es hier natürlich die versprochenen Torten. Und zwar für alle Anlässe. Von der Geburtstags- über die Muttertags- bis hin zur üppigen Hochzeitstorte kann man das Kuchen backen hier ziemlich gut. In der Zentrale in der Neilreichgasse gibt es außerdem auch ein Mittagsmenü!

4 Standorte in Wien

Neilreichgasse 96-98

1100 Wien

froemmel’s

Auch bei froemmel’s in Neubau wird von Montag bis Freitag ab 12:00 Uhr ein Mittagsmenü angeboten. Auf Wunsch kann dieses sogar in die Firma bestellt werden – und auch für andere Anlässe gibt es ein Catering-Angebot. Unsere Lieblingssachen – die Torten, Bonbonnieres und Mehlspeisen – die gibt es in reichlicher Auswahl im Café, wo es sich wirklich gut sitzen lässt.

Zieglergasse 70

A-1070 Wien

