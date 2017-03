KoMiT Osterbazaar

Figuren (c) eckARTKeramik

Ostermarkt mit Mehrwert

Zwischen 10. und 14. April findet im 17. Bezirk ein Osterbazaar von KoMiT statt. Der Reinerlös geht n Menschen mit Behinderung und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wer also Lust auf Selbstgemachtes mit Mehrwert hat, dem empfiehlt sich vorbeizukommen!

KoMiT

Die KoMiT GmbH ist eine soziale Einrichtung für Menschen mit Behinderung und vor allen auch für Menschen mit psychischer Erkrankung. Die Mitarbeiter kümmern sich um die Betreuung und neben therapeutischen Sitzungen ist auch Betreutes Wohnen am Programm. So können Menschen mit psychischen Belastungen in einem geschützten Umfeld wieder an alltägliche Abläufe herangeführt werden und erhalten in allen Lebensbereichen unterstützung. Die Keramikwerkstatt eckART ist an die KoMiT GmbH angeschlossen und hier können Klienten selbst kreativ werden. Vor Ostern findet der alljährliche Ostermarkt statt, bei dem Keramiken und andere kleine Osterbasteleien gekauft werden können. Vorbeikommen lohnt sich!

Alles auf einen Blick

Osterbazar in der eckArtKeramik

10.4.2017 – 14.4.2017

Mo,Mi,Do: 10:00 – 15:00 Uhr

Di: 10:00 – 18:00 Uhr

Fr: 10:00 – 13:00 Uhr

Sozialtherapeutische Tagesstruktur der KoMiT GmbH

Taubergasse 28

1170 Wien

Der Reinerlös kommt den KlientInnen der KoMiT GmbH, Menschen mit Behinderung und Menschen mit psychischer Erkrankung, zugute.

eckARTKeramik Taubergasse 28

1170 Wien

www.eckart.komit.at

Taubergasse 281170 Wien Mi 10:00 – 12:00 Uhr

