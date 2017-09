Knödel Manufaktur (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Lokal im 8. Bezirk

Knödel sind das ideale Street Food und mit der Knödel Manufaktur ist auch endlich jemand auf die Idee gekommen, das regionale All-in-One Produkt auf die Straße zu bringen – auch wenn es ausschließlich Erdäpfelknödel sind!

Topfen oder Erdäpfel?

Ist es nicht so, dass es zwei Typen von Menschen gibt: die, die ihre Knödel lieber mit Topfenteig wollen und jene, die auf Erdäpfelteig schwören. Ob es auch noch welche gibt, die Knödel gar nicht mögen, zweifle ich stark an. Das All-in-One Gericht in Kugelform kann schließlich mit allerlei Saußen und Toppings versehen werden und ist sowohl in süßer als auch pikanter Form einsatzbereit – und damit ein vielseitiger Küchenstar.

No Topfen!

Zumindest ist er das, wenn es um Topfenteig geht, denn dieser geschmacksneutrale, gummiartige Erdäpfelteig ist ja wirklich entbehrlich, wie ich finde. Blöd nur, dass ich neulich in die Knödel Manufaktur geschickt wurde, wo es von diesen widerspenstigen Erdäpfelknödeln nur so wimmelt. Ob mit Spinat und Schafskäse, Bolognese oder vier Käsesorten sowie mit Marille, Nougat oder Mohn-Powidl, den Topfenteig sucht man hier vergeblich.

Just Erdäpfel!

Nur ganz kleinlaut erzähle ich dem munteren Trio Daniel, Alen und Maja also, dass ich ja eigentlich lieber Topfenteig habe. Davon wollen Sie natürlich nichts hören und berichten, dass sie ein Jahr an der Rezeptur gearbeitet und etliche Erdäpfelsorten getestet haben, um den perfekten Knödel zu fabrizieren. Blöderweise hatte dann genau die auserwählte Sorte nicht mehr Saison als sie ihr Lokal eröffneten. Eine Alternative musste also für die Überbrückungszeit her, momentan ist die auserwählte Sorte aber gerade verfügbar.

Unterschätzung

Beste Konditionen also für mein Testessen. Als ich dann auch endlich in meinen Knödel beiße, muss ich feststellen, dass ich den armen Teig vollkommen fälschlicherweise als gummiartig abgestempelt habe. Die Knödel Manufaktur Knödeln sind nämlich flauschig und weich. Geschmacksneutral sind sie trotzdem, was wohl aber tatsächlich an der Natur der Sache liegt. Vorsicht walten lassen, sollte man vielleicht bei der Anzahl. Ich war eigentlich nach zwei Knödeln schon satt. Manch’ einer schafft aber sogar acht, habe ich mir sagen lassen.

Kavaliersdelikt

Um übrigens – und das sei hier noch lobend erwähnt – ganz frische Knödel anzubieten, stehen die drei schon sehr zeitig in der Früh auf, um den Teig zuzubereiten und dann brav zu rollen. Ihre Catering-Erfahrungen haben gelehrt, dass es auch in der gehobenen Gastronomie durchaus vorkommt, TK-Knödel vom Supermarkt auf den vorgewärmten und polierten Tellerchen zu servieren. In der Knödel-Manufaktur passiert höchstens einmal, dass sich ein Kunde die rohen Knödel mitgeben lässt, um sie dann zu Hause als selbstgemacht aufzutischen. Mit dieser Art von Schummelei können wir aber gut leben!

STADTBEKANNT meint

In der kleinen Knödel Manufaktur gibt es Knödel aller Art im Erdäpfel-Teig Mantel. Ob mit Spinat und Schafskäse, Bolognese, mit Marille oder Apfelstrudel, die Variationen reichen von klassisch bis kreativ. Wer denkt, dass Erdäpfelteig stets widerspenstig sein muss, der irrt. Hier wurde lange an einem Rezept für flauschige Knödel getüftelt. Wer will, kann die Knödel vor Ort essen oder aber auch in lustigen Boxen mit nach Hause nehmen, gerne auch in der Rohfassung – als kleine Starthilfe fürs hausgemachte Dinner.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Knödel Manufaktur Josefstädterstraße 89

1080 Wien

Josefstädterstraße 891080 Wien Mo – Fr 11:00 – 20:00 Uhr

Sa 12:00 – 18:00 Uhr

