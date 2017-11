Klyo (c) STADTBEKANNT

Gesund Essen in der Urania

Am Donaukanal hat es eine Neueröffnung gegeben – nicht nur geographisch in einer Linie mit dem Motto am Fluss und dem Badeschiff bekommen wir Gesundes und Hippes auf den Teller. Und Frühstücken kann man auch bis spät in die Nacht.

Es ist ein ganz schöner Schlauch

Das Klyo passt gut zum Donaukanal, erinnert ein bisschen ans Motto am Fluss oben und ans Badeschiff – die Zielgruppe diffundiert denn auch fröhlich zwischen den Lokalen. Leider war es zu spät und zu kalt, damit wir draußen sitzen konnten, im Sommer sicher eine tolle Aussicht. Baulich schmiegt sich das Klyo an die Urania, wodurch das ganze Lokal ziemlich in die Länge gezogen wird – hat man Glück schaut man wunderbar auf den Donaukanal und sieht sogar das Riesenrad. Hat man Pech, schaut man in die Röhre.

Frühstücken und Gesund

Frühstücken kann man prinzipiell bis 22:00 Uhr, die Küche selbst sperrt um 22:30 Uhr zu. Wir haben leider keines der Frühstücke ausprobiert, sie klingen aber durch die Bank gesund, herzlich oder beides. Absolut bemerkenswert ist, dass es vier vegane Frühstücke gibt, eine Auswahl an veganen Frühstücken finden wir super. Nichtsdestotrotz, wollten wir das Superfood Artischocke versuchen (gibt’s mit Zitrus-Olivenöl Dip und Mayo mit Raucharoma). Die Artischocke zu vertilgen dauert zwar recht lang, ist allerdings wirklich lohnenswert. Das Beeftartar hat einen asiatischen Touch, für unseren Geschmack aber ein bisschen zu viel Sesamöl.

Avocado Cheese Cake und Marille

Sogar beim Nachtisch gibt es ein veganes Offert, nämlich einen Avocado Cheesecake. Für Abenteuerlustige durchaus empfehlenswert, nur bitte nicht beim ersten Bissen aufgeben! Für weniger Risikoaffine gibt es exzellente Wachauer Marillen-Knödel, süß und luftig, mit karamellisierten Bröseln, wie bei Omi. Alternativ zum Dessert hält die Karte Sternzeichen-Cocktails parat. Unter Tags (11:30 bis 18:00 Uhr) gibt es auch eine Wochenkarte aus der man sich ein 2 oder 3-Gang Menü zusammenstellen kann – das ist aber preislich eher was für den Business Lunch als für die normale Mittagspause.

STADTBEKANNT meint

Frühstück bis 22:00 Uhr ist immer eine feine Sache und man kann fließend zu den Cocktails übergehen ohne das Lokal zu wechseln. Wer sich über die Artischocke traut, wird positiv überrascht, selbiges gilt für die eine oder andere exotische Limo. Im Sommer sicher eine der netteren Locations zum Draußen-Sitzen am Donaukanal.

