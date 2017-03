Kent Restaurant Favoriten (c) STADTBEKANNT

Türkisch am Keplerplatz

Hier läuft türkisches Fernsehen, wird türkisches Essen serviert und die Bedienung ist mehr als nur freundlich! Wir waren im Kent in der Gudrunstraße!

Authentische Küche im 10. Bezirk

Im Zentrum von Favoriten, fast direkt am Keplerplatz, befindet sich das Kent Restaurant Favoriten. Nicht zu verwechseln mit den vier weiteren Kent-Restaurants (14.,15.,16. und 20. Bezirk), die zwar den gleichen Namen tragen aber doch eine etwas andere Aufmachung und einen anderen Besitzer haben als das Lokal in der Gudrunstraße, worum es sich in diesem Artikel dreht. Bei uns war’s zwar nicht übertrieben schick, aber dafür umso besser! Authentische, türkische Küche für einen fairen Preis.

Türkische Freundlichkeit

Unscheinbar und unaufdringlich befindet sich eine Tür in der Gudrunstraße, die in ein Lokal führt, das viel größer ist, als man von außen denkt. Beim Betreten des Restaurants steht man erst mal im Nichtraucher Bereich, zwischen Theke und Küche und wird von einem Kellner freundlich begrüßt. „Gesund oder Ungesund?“, ist die erste freundlich-kecke Frage. Gemeint ist, ob wir im Raucher- oder Nichtraucher Bereich sitzen wollen und wir entscheiden uns für den großen Raucherbereich im hinteren Bereich. In der Ecke läuft das türkische Fernsehen und wir finden auch gleich einen guten Platz.

Weinblätter und Pfannenfreuden

Die Karte verspricht eine riesige Auswahl, weswegen wir sie auch etwas länger studieren müssen: diverse Vorspeisen, ein paar Suppen, Hauptgerichte aller Art, Döner, Falafel, Hummus, Gegrilltes und Pfannengerichte. Wir entscheiden uns für Sac Tava – gebratenes Hühnerfleisch mit Champignons, Tomaten, Zwiebeln und Paprika (oder wahlweise auch anderen Zutaten) und Sarma (also Weinblätter) als Vorspeise. Es dauert nicht lange, da kommen auch schon alle Gerichte an den Tisch. Der Kellner entschuldigt sich, dass die Vorspeise nicht extra gekommen ist – wir freuen uns einfach nur auf die Menge an herrlich duftenden Gerichten!

STADTBEKANNT meint

Das Kent Restaurant Favoriten ist zwar nichts für ein feines Dinner, aber dafür umso mehr etwas für den großen Hunger. Hier gibt es authentische türkische Küche (die man übrigens auch bestellen kann) und ein sagenhaft freundliches Service. Die Auswahl auf der Speisekarte ist sehr groß – empfehlen können wir aber auf jeden Fall die Pfannengerichte! Das Ganze gibt es hier ausgesprochen preisgünstig und unkompliziert. Eine gute Adresse für alle, die im 10. wohnen!

STADTBEKANNT

Kent Restaurant Favoriten Gudrunstraße 120

1100 Wien

http://www.kentrestaurant-1100.at/ Gudrunstraße 1201100 Wien

