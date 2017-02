Kaffee in Wien – Gewinnspiel

Kaffee in Wien (c) STADTBEKANNT

STADTBEKANNT verlost 3×1 Exemplar von „Kaffee in Wien“

Kaffee in Wien ist der praktische Begleiter für all jene, die Wert auf guten Kaffee sowie Qualität legen und wissen wollen, wo man in Wien am besten seinen Kaffee genießen kann.

Wiener Gemütlichkeit und guter Kaffee gehen Hand in Hand. Egal ob Einspänner, großer Brauner oder Espresso, die Traditionsreiche Bohne findet überall ihren Platz. In mehr als 1.100 Cafés setzt sich die Kaffeehauskultur, egal ob altbewährt oder hochmodern, unaufhörlich fort. In unserem STADTBEKANNT-Guide Kaffee in Wien findet man Skurriles und Wissenswertes rund um die schwarze Bohne, sowie die besten Plätze um seinen Kaffee, beim Rascheln der Zeitung, dem köstlichen Duft eines frischen Apfelstrudels, mit allen Sinnen genießen zu können.

Kaffee in Wien

Holzbaum Verlag

9,99 Euro

Die Bücher liegen für die Gewinner zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereit!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 12. April 2017!

Kaffee in Wien Gewinnt 3x1 Exemplar vom Buch "Kaffee in Wien", erschienen im Holzbaum Verlag. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

